LaLiga EA Sports arrancará el 15-16 de agosto tras dar el arbitraje la razón a LaLiga

Mauro Arambarri of Getafe CF and Valentin Rosier of CA Osasuna compete for the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and CA Osasuna at Coliseum de Getafe stadium on May 23, 2026, in Getafe, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera jornada de LaLiga EA Sports 2026-2027 dará comienzo el fin de semana del 15-16 de agosto después de que el arbitraje haya dado la razón a LaLiga ante la oposición de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) que quería retrasar el inicio al fin de semana siguientre para que los futbolistas que jueguen el Mundial tengan más y mejor descanso.

La patronal y el sindicato estaban enfrentados en sus posturas sobre el calendario de la campaña que viene, sobre todo en el inicio de LaLiga EA Sports y en el final de LaLiga Hypermotion, por lo que, tal y cómo dictamina el Convenio Colectivo, hubo que recurrir a un arbitraje que dio la razón al organismo que preside Javier Tebas en todos los puntos de conflicto, según confirmaron fuentes de AFE a Europa Press.

Así, el campeonato empezará el fin de semana del 15-16 de agosto como deseaba LaLiga, que ya advirtió, en boca de su presidente, que así se respetaban los 21 días de vacaciones y las tres semanas de pretemporada. Además, apuntó que esa primera jornada seguramente estaría dividida en varios días desde el viernes 14.

Para la AFE, esta decisión les parece "perjudicial" para los jugadores que acudan a la Copa del Mundo "porque no van a tener una preparación adecuada y se compromete su salud a la hora de afrontar una temporada tan exigente".

El sindicato también lamenta que se hayan antepuesto "los intereses económicos al bienestar de los futbolistas" y por ello tiene claro que es "más necesario que nunca" que se negocie lo antes posible un Convenio Colectivo que pueda resolver estas situaciones. Tampoco le ha gustado a la asociación que preside David Aganzo el papel de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que considera "fuera de lugar" y centrado en "reforzar la posición de la patronal".

Además, el arbitraje tampoco dio la razón a la AFE en sus demandas sobre la estructura del tramo final de LaLiga Hypermotion en lo referente a la propuesta de LaLiga de no inclusión de jornadas intersemanales y las fechas del 'playoff' de ascenso, los cuales se disputarán del miércoles 9 al sábado 20 de junio, con la última jornada, la 42, llevándose a cabo el fin de semana del 5-6 de junio.