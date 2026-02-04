LaLiga y FC Barcelona reciben en La Masia a la consejera de Estado de China - LALIGA

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y el FC Barcelona recibieron este miércoles en La Masia a la consejera de Estado de China, Shen Yiqin, una visita centrada en conocer de primera mano su funcionamiento como uno de los principales referentes del exitoso modelo formativo de las canteras de LaLiga.

Junto a la consejera de Estado, estuvieron presentes Zhidan Gao, director de la Administración General de Deportede China; Song Kai, presidente de la Federación China de Fútbol (CFA); Li Kemin, presidenta de la Liga de Fútbol de China; Antonio Puche, seleccionador China sub-23; así como el embajador de China en España, Yao Jing, reflejando el máximo nivel institucional y deportivo del fútbol chino.

El encuentro contó con el presidente de LaLiga, Javier Tebas; y Sergi Torrents, director de LaLiga en China y tuvo como anfitriones a Joan Laporta, presidente del FC Barcelona; Rafael Yuste, vicepresidente primero y responsable Área Deportiva; Elena Fort, vicepresidenta institucional y Joan Soler, miembro de la Junta Directiva, acompañados por José Ramon Alexanco, director del Fútbol Formativo; Andrei Xépkin, director de La Masia, y Bryan Bachner, managing director APAC y Americas del FC Barcelona.

Durante la jornada, los representantes del fútbol chino recorrieron las instalaciones de La Masia y conocieron de primera mano el modelo educativo y formativo que define una identidad de juego clara, basada en el talento, la inteligencia táctica y el trabajo colectivo.

"Este enfoque integral, que combina excelencia deportiva, educación y sentido de pertenencia, ha convertido a La Masia en un referente mundial y en uno de los pilares fundamentales del estilo y la historia del FC Barcelona. La comitiva presenció también un partido entre el Juvenil B del Barça y China HOPE team", explicó la patronal en un comunicado.

"Esta visita responde al creciente interés internacional por el modelo de formación del fútbol español y por la experiencia acumulada por clubes como el FC Barcelona en el ámbito de la cantera, y reforzó el posicionamiento de LaLiga y de La Masia como referentes globales en el desarrollo del talento joven", añadió.

Según un informe reciente de LaLiga, el valor del talento formado en casa alcanzó los 1.460 millones de euros, el más alto entre las grandes ligas europeas, con un 19,8% de los minutos disputados en la temporada 2024/25 por jugadores de cantera.

Además, el Observatorio CIES sitúa a La Masia y el FC Barcelona como el club con mayor valor de mercado de canteranos a nivel mundial, con Lamine Yamal actualmente como el jugador de mayor valoración individual. En conjunto, las canteras se han consolidado como un pilar clave de sostenibilidad y competitividad, representando ya el 45% de los ingresos por traspasos en el fútbol español y reforzando el liderazgo internacional de LaLiga en el desarrollo de futbolistas.