LaLiga FC Pro inicia una nueva temporada que conocerá su campeón en el mes de abril

Archivo - El jugador del Getafe Borja Mayoral y el creador de contenido DJMaRiiO en la presentación. - LALIGA - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

LaLiga FC Pro comenzó oficialmente a su nueva temporada esta semana con un evento de presentación celebrado en 'LEGENDS: The Home of Football', en Madrid, en una cita que marcó el inicio de un nuevo curso de la competición oficial de esports de LaLiga y que finalizará el 11 de abril con la LaLiga FC Pro Final, y en donde se repartirán más de 200.000 euros en premios.

El evento dio paso a una nueva temporada en la que los clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion volverán a competir en la competición oficial de esports de LaLiga, consolidando a LaLiga FC Pro como uno de los activos más relevantes dentro del ecosistema digital de la organización. La elección de 'LEGENDS: The Home of Football' como sede reforzó el carácter simbólico de este arranque, conectando el legado del fútbol con las nuevas formas de competición en el entorno digital.

El acto contó con la presencia de referentes del ecosistema digital y del videojuego como DJ Mario, creador de contenido y figura histórica del entorno FC Pro, así como de figuras destacadas de LaLiga EA Sports como Borja Mayoral, delantero del Getafe CF y ganador del Trofeo Zarra en la temporada 2023-2024, además de representación institucional de LaLiga.

La nueva temporada de LaLiga FC Pro contará con un formato estructurado y de largo recorrido, articulado en distintas fases competitivas que se extenderán hasta el mes de abril. La temporada regular arrancará los días 11 y 12 de febrero, en horario de 15:00 a 22:00 horas, y se retransmitirá a través de los canales oficiales de LaLiga FC Pro: YouTube, Twitch y TikTok.

Posteriormente, los equipos clasificados accederán a la LaLiga FC Pro Cup, que se celebrará los días 14 y 15 de marzo. La temporada culminará con la LaLiga FC Pro Final, que tendrá lugar el 11 de abril, cerrando el curso competitivo.

Además, la temporada repartirá más de 200.000 euros en premios, reforzando el carácter profesional y competitivo de LaLiga FC Pro y su apuesta por un modelo meritocrático que combina competición, espectáculo y experiencia presencial.

El Title Sponsor Senior Manager de LaLiga, Pedro Oliveira Cortez de Miranda, manifestó que con el inicio de esta nueva temporada se da "un paso más en la consolidación de LaLigaFC Pro como un proyecto estratégico para LaLiga". "Apostamos por un modelo competitivo sólido, con presencia de los clubes y una clara vocación de crecimiento, que conecta el fútbol profesional con las nuevas formas de consumo y competición digital", añadió.

Por su parte, desde EA Sports señalan que están "encantados" de volver a asociarse con LaLiga para ofrecer "otro evento emocionante para jugadores y aficionados en España". "Con un formato ajustado para que la experiencia sea mejor que nunca, LaLiga FC Pro es un paso crucial para nuestros competidores de FC, que luchan por el campeonato y por plazas en el FC Pro World Championship y la eChampions League", apuntó Sam Turkbas, Senior Director of Esports Product de EA.

Con este evento inaugural, LaLiga FC Pro puso en marcha una nueva temporada en la que seguirá apostando por la innovación, la experiencia presencial y la conexión directa con la comunidad, a través sus redes sociales en TikTok, X (antes Twitter), Instagram, Twitch y YouTube, ofreciendo los contenidos más interesantes y entretenidos de la competición y del ecosistema de EA Sports FC Pro.