LaLiga firma un acuerdo de colaboración con la Fundación Cotec para impulsar la innovación aplicada al deporte

(De izq a dcha) La presidenta de Cotec, Cristina Garmendia, y el presidente de LaLiga, Javier Tebas, firman un acuerdo de colaboración. - PABLO MORENO / LALIGA

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y la Fundación Cotec formalizaron este martes un acuerdo de colaboración mediante el cual la organización deportiva refuerza su apuesta estratégica por la innovación, el conocimiento y la colaboración con el ecosistema empresarial e institucional español.

Cotec, según un comunicado de la patronal, es "una de las organizaciones de referencia en innovación en España", con más de 100 miembros de todas las comunidades autónomas; incluye empresas, administraciones públicas, universidades y entidades en ámbitos como la tecnología, la digitalización, la sostenibilidad o la investigación aplicada.

Esta alianza permitirá a LaLiga participar en espacios de análisis, 'networking' y generación de conocimiento impulsados por Cotec, así como explorar nuevas líneas de colaboración en ámbitos vinculados a la innovación aplicada al deporte, la inteligencia artificial, el rendimiento deportivo, la accesibilidad o la transformación digital.

"LaLiga se ha consolidado en los últimos años como una de las competiciones deportivas más tecnológicas del mundo y líder en innovación entre las grandes ligas globales, gracias a una estrategia basada en el desarrollo tecnológico propio, la explotación avanzada del dato, la IA aplicada y la creación de soluciones 'in house' aplicadas tanto al negocio como al rendimiento deportivo y la experiencia audiovisual", expresó el comunicado.

A través de áreas como Football Intelligence, el departamento de IA o su ecosistema tecnológico y de datos, LaLiga impulsa proyectos de innovación aplicada que conectan deporte, ciencia y tecnología, en colaboración con clubes, universidades, startups y centros de investigación. Entre otras iniciativas, la organización ha desarrollado modelos en análisis de rendimiento, prevención de lesiones, inteligencia artificial o lucha contra la piratería audiovisual.

"En LaLiga entendemos la innovación como una herramienta estratégica para transformar la industria del deporte y generar impacto más allá del fútbol. Colaborar con Cotec nos permitirá seguir aprendiendo, compartir conocimiento y colaborar con algunas de las organizaciones más relevantes del ecosistema innovador español y europeo", afirmó Javier Tebas, presidente de la patronal.

Mientras que la presidenta de Cotec, Cristina Garmendia, sostuvo que la incorporación de LaLiga aporta a Cotec una visión "muy valiosa sobre cómo la tecnología está transformando la industria del deporte y sobre el papel que la innovación puede tener en un sector con un enorme impacto económico y social". "Además, se trata de una de las grandes referencias internacionales de la marca España y de un ejemplo de la capacidad de nuestro país para innovar y competir globalmente", agregó.