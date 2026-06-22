LaLiga impulsa la profesionalización de las áreas de psicología de cantera con su primer foro especializado

José Ángel García en el I Foro de Áres de Psicología de Canteras - PABLO MORENO

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

LaLiga celebró el I Foro de Áreas de Psicología de Canteras los días 16 y 17 de junio, con el fin de distribuir conocimientos, metodologías y retos relacionados con el desarrollo de los futbolistas en sus etapas formativas entre los clubes profesionales españoles, con el fin de impulsar la profesionalización de las áreas de psicología de cantera.

60 profesionales de los 38 clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion participaron en la nueva propuesta que se integra en la Fase 2 del Plan Nacional de Canteras, cuyo objetivo es seguir aumentando los niveles de calidad en la formación del fútbol profesional español.

Esta certificación de canteras, impulsada por LaLiga y la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), abarca los indicadores vinculados con la instauración de sistemas de protección y atención al menor, protocolos de protección a la infancia, iniciativas de salud mental y proyectos de prevención del 'bullying' y violencia.

El psicólogo y técnico de Proyectos de Fútbol de LaLiga, José Ángel García, valoró positivamente que la conversación sobre este asunto en la actualidad sea "completamente diferente" a hace "apenas unos años". "Hablamos de modelos de intervención, de integración en la estructura deportiva, de planificación de contenidos psicológicos y de protección integral del jugador", señaló.

Además, en las dos jornadas de foro, se trató la importancia que adquiere la psicología en los procesos vinculados al entrenamiento y a la competición, destacando la implementación de profesionales de la salud mental en los cuerpos técnicos, el entrenamiento cognitivo y el neuroentrenamiento.

Asimismo, el responsable de Proyectos de Fútbol de LaLiga, Juan Florit, cree que "las áreas de psicología están llamadas a desempeñar un papel cada vez más relevante dentro de las canteras profesionales". "El objetivo es que no se vea este área como una 'solucionadora de problemas', queremos que se aprecie como un elemento estratégico para el desarrollo integral de la persona y para optimizar los procesos de aprendizaje y rendimiento deportivo", dijo.

De igual manera, LaLiga anunció un Canal de Psicología para garantizar un espacio de colaboración, donde se comparta proyectos, metodologías y retos entre los profesionales de las canteras, y un servicio específico de consultoría y asesoramiento para acompañar a los clubes en la implantación y mejora de sus estructuras psicológicas.