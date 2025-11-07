LaLiga impulsa un programa pionero de innovación basado en IA junto a 'Globant'

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

LaLiga anunció este viernes que ha firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) con 'Globant', compañía líder en innovación tecnológica, para desarrollar un programa pionero basado en Inteligencia Artificial agéntica que transformará las operaciones de la organización y reforzará su posición como referente global en la industria del deporte y el entretenimiento.

"Este acuerdo sitúa a LaLiga como la primera organización deportiva en el mundo en adoptar un modelo de inteligencia artificial agéntica a gran escala, con el objetivo de acelerar la innovación y optimizar sus procesos internos en áreas clave como la formación de talento, el análisis de rendimiento deportivo, la generación de contenidos personalizados y la automatización de flujos de trabajo", remarcó la patronal en nota de prensa.

El programa se desarrollará a través de los 'AI Pods' de Globant, un modelo de suscripción disruptivo basado en equipos de agentes de IA supervisados por expertos, y contará con la participación de 'Sportian', la división especializada en deportes de la compañía. "Esta colaboración permitirá identificar y desplegar soluciones tecnológicas avanzadas que impulsen la eficiencia, la escalabilidad y la sostenibilidad del ecosistema de LaLiga", apuntó el organismo.

Para este, la puesta en marcha de este programa supone un nuevo paso en su hoja de ruta "hacia un modelo de gestión más inteligente y eficiente". "Gracias a la integración de tecnologías basadas en IA, la organización avanza hacia un futuro donde la analítica, la automatización y la creatividad impulsan tanto la experiencia de los aficionados como la competitividad de la competición", detalló.

"En LaLiga entendemos la innovación como un eje estratégico para el futuro del deporte. Este acuerdo nos permite incorporar la inteligencia artificial de forma práctica y transformadora, reforzando nuestro compromiso con la excelencia operativa y con una competición cada vez más moderna, eficiente y conectada con los aficionados. Con esta alianza, damos un paso más para mantener a LaLiga en la vanguardia de la industria", celebró Javier Tebas, presidente de LaLiga.

Por su parte, Martín Umaran, Chairman EMEA y Co-fundador de 'Globant', subrayó que LaLiga "está dando un paso histórico al convertirse en la primera organización deportiva global en adoptar modelos agénticos de IA para reinventar su negocio". "Con esta visión, no sólo se alcanzarán nuevas eficiencias, sino que se abrirá la puerta a innovaciones y resultados que transformarán para siempre la forma en que el fútbol se gestiona, se juega y se disfruta", remarcó.