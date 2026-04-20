LaLiga lanza 'Desenlace', la campaña para el tramo final de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion - LALIGA

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha lanzado este lunes 'Desenlace', una campaña integrada en la plataforma '42 legados: 42 formas de ganar' que anima a todos los aficionados a apoyar a su club en el tramo final de la temporada de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion.

El líder FC Barcelona y el Real Madrid se baten en estas últimas jornadas por el título, mientras que el Villarreal CF y el Atlético de Madrid intentarán confirmar sus posiciones de Liga de Campeones. En la batalla por los otros puestos europeos se encuentran el Real Betis, el RC Celta, la Real Sociedad, flamante campeona de Copa del Rey, o el Getafe.

Por su parte, otros equipos como el CA Osasuna, el RCD Espanyol, el Athletic Club o el Girona FC se mantienen a una distancia mínima tanto de los puestos continentales como de la zona baja. Elche CF, Levante UD y Real Oviedo se encuentran en estos momentos en zona de descenso, pero Deportivo Alavés, Sevilla FC, RCD Mallorca, Valencia CF y Rayo Vallecano todavía se encuentran en apuros.

También está apretada LaLiga Hypermotion. En la parte alta, Racing de Santander y UD Almería ocupan posiciones de ascenso directo, seguidos de cerca por equipos como CD Castellón, RC Deportivo, Málaga CF o Burgos CF, todos ellos con opciones reales de subir a la máxima categoría. En la zona baja, Cádiz CF, Real Zaragoza, SD Huesca, CD Mirandés o Cultural Leonesa están implicados en una pelea directa por la permanencia.

A través de un spot y diferentes piezas creativas, 'Desenlace' pone el foco en el papel del aficionado cuando más está en juego, trasladando la idea de que el final de temporada no solo define resultados deportivos, sino también cómo se sienten, se defienden y se transmiten unos colores.

La campaña se activará durante las últimas jornadas en torno a hitos como el Clásico, la resolución del campeonato y los 'Playoffs' de ascenso, con un despliegue global en medios, plataformas digitales, retransmisiones y estadios.