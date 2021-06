LaLiga y la LPF de Rumanía extienden su cooperación hasta 2024

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y la Liga Profesionista de Fotbal (LPF) de Rumanía han extendido el MOU firmado en 2017 por un período de otros tres años y que vinculará a ambas competiciones hasta junio de 2024, informa LaLiga en un comunicado.

El acuerdo busca dar continuidad a la estrecha relación que han mantenido los dos organismos en los últimos años, en la que participan por igual en el crecimiento sostenible del fútbol en Rumanía y en España gracias a los canales de comunicación que permiten la creación e intercambio de información, así como la colaboración técnica, financiera e institucional.

LaLiga y la LPF buscan ir un paso más allá y la primera acción de renovación del MOU será una formación online para clubs rumanos de primera y segunda división desarrollada por LaLiga Business School.

La formación 'Workshop on revenue opportunities from Digital, Communication and Marketing solutions in professional football' constará de 5 sesiones, con una mensual desde agosto hasta diciembre de 2021, donde tanto profesionales de LaLiga como de sus clubs tratarán temáticas como la Comunicación Corporativa, la Estrategia Digital y de 'fan engagement', o la captación y activación de patrocinios.

El documento recoge otros espacios de colaboración que van desde la lucha contra la piratería audiovisual o el aumento de la presencia de marca a nivel internacional, hasta la implementación de estrategias de BI y Business Analytics, pasando por el impulso de iniciativas de lucha contra el racismo y la xenofobia o la promoción del fútbol base.

"El balance competitivo a nivel europeo tiene que ser una prioridad para todas las ligas. Gracias a la continuidad de este acuerdo con la LPF, desde LaLiga haremos todo lo posible para ayudar al fútbol rumano a seguir creciendo", aseguró Javier Tebas, presidente de LaLiga.

"Estamos muy orgullosos de renovar nuestro MOU con LaLiga para profundizar en el intercambio de soluciones para el desarrollo y profesionalización del fútbol. Como primera acción, LaLiga ofrecerá a los clubes rumanos una formación en aspectos clave de la industria deportiva de la mano de sus mejores profesionales. LaLiga y sus clubes son un referente para nosotros, y quiero agradecer a LaLiga, y en especial a su presidente, su esfuerzo y amabilidad para contribuir al crecimiento del fútbol en Rumanía", declaró Robert Pongracz vicepresidente de LPF.