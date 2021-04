LaLiga no encuentra pruebas de ningún insulto racista de Cala a Diakhaby

(Amplía con comunicado del Valencia)

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

LaLiga comunicó este viernes que no ha encontrado ninguna prueba en sus soportes disponibles que demuestren un presunto insulto racista del defensa del Cádiz Juan Cala hacia el valencianista Mouctar Diakhaby durante el partido que enfrentó a ambos equipos el pasado domingo.

El central del Valencia acusó al andaluz de haberle llamado "negro de mierda" durante un lance del encuentro, lo que provocó que decidiese abandonar el terreno de juego, acompañado por el resto de sus compañeros en un choque que estuvo suspendido media hora. El jugador cadista negó en todo momento haberse dirigido en esos términos, asegurando que el defensa francés se lo había "inventado" o lo había "entendido mal".

El Comité de Competición de la RFEF decidió abrir un expediente disciplinario el pasado miércoles, mientras que LaLiga inició el día después del encuentro un procedimiento interno de investigación para esclarecer lo que había pasado, aunque finalmente no ha encontrado pruebas para acusar a Cala.

El organismo que preside Javier Tebas indicó este viernes que había comunicado "a los clubes involucrados y las autoridades correspondientes el resultado" de estas investigaciones y que "tras el análisis de los elementos" concluía que "no se ha encontrado en ninguno de los soportes disponibles en LaLiga prueba alguna de que el jugador Juan Cala insultara en los términos denunciados a Mouctar Diakhaby".

"Concretamente, han sido examinados los archivos audiovisuales y digitales disponibles, se han analizado los audios del encuentro, las imágenes emitidas y lo difundido en las diferentes redes sociales", añadió el comunicado de la patronal.

LaLiga recordó igualmente que "para poder complementar el informe" había contratado "a una empresa especializada, que ha realizado un análisis de lectura de labios de las conversaciones y un estudio del comportamiento de los jugadores Juan Torres Ruiz y Mouctar Diakhaby".

"LaLiga ha compartido estos informes con los clubes implicados y las autoridades correspondientes, para que formen parte de los expedientes que están en este momento en marcha", subrayó.

El organismo reiteró "su condena contra el racismo en todas sus formas" y dejó claro que "mantiene su compromiso de lucha permanente contra cualquier tipo de manifestación en este sentido, que se ha materializado en la presentación de numerosas denuncias por delitos de odio, incluso como acusación particular, en anteriores procedimientos".

"Desde LaLiga y todos los clubes se continuará trabajando en todos los niveles y con todos los estamentos representativos de nuestro deporte con el fin de hacer todo lo necesario para proteger los valores de igualdad y respeto que prevalecen en nuestra competición del fútbol profesional español", sentenció.

EL VALENCIA "NO CAMBIA SU OPINIÓN"

Esta investigación no dejó satisfecho al Valencia, que advirtió tras conocer el comunicado de LaLiga que "según los vídeos y las pruebas de sonido disponibles, la investigación no puede confirmar 'TODAS' las palabras que Diakhaby escuchó en el minuto 28 del partido Cádiz CF-Valencia CF disputado el pasado domingo". "Que no se hayan encontrado pruebas no significa que no se produjera ese hecho", remarcó.

"El Valencia CF quiere destacar que LaLiga haya llevado a cabo su propia investigación, pero en ningún caso cambia su opinión sobre lo que sucedió durante el partido y mantiene su total apoyo a Diakhaby. Nuestro objetivo es ver un cambio, ver una respuesta apropiada a este incidente tan grave, ver movimiento para cambiar las normativas y las actitudes a la hora de hacer frente a este tipo de problemas cada vez que surjan", puntualizó el club 'che' en un comunicado.

En este sentido, la entidad valencianista resaltó que LaLiga "haya intentado esclarecer lo que sucedió, sin perjuicio de que no se haya podido confirmar íntegramente los hechos objeto de la investigación por no existir grabación completa del incidente", y también consideró "positivo el hecho de que se hayan iniciado conversaciones para establecer nuevos protocolos necesarios para hacer frente al racismo en el fútbol".

"Estamos muy orgullosos de Diakhaby, de los capitanes, de los jugadores, del entrenador y su 'staff' técnico por su reacción durante el partido contra el Cádiz. Fue un episodio sin precedentes en el fútbol, pero estamos convencidos de que va a servir para impulsar un cambio real en la normativa. Llegados a este punto es necesario continuar trabajando con LaLiga, las instituciones y el resto de los clubes para asegurar que este tipo de incidentes racistas no se repitan nunca más. ¡NO AL RACISMO!", sentenció el Valencia.