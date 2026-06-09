LaLiga y OSHEE amplían su colaboración en el marco de la promoción de hábitos de vida saludables. - LALIGA

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y OSHEE han presentado este martes un acuerdo de patrocinio en España, una alianza estratégica que refuerza el compromiso de ambas entidades con la promoción de hábitos de vida activos y saludables a través del deporte, así como las principales líneas de colaboración que se desarrollarán en los próximos meses.

Se trata de una ampliación de la colaboración entre la marca de bebidas funcionales con LaLiga que refuerza la presencia de la marca en los mercados europeos y se alinea con su estrategia de marketing a largo plazo, confirmando sus ambiciones de crecimiento y el continuo fortalecimiento de su posición en países clave.

Esta colaboración ya se ha materializado mediante activaciones conjuntas en mercados clave como Polonia, incluyendo iniciativas vinculadas a 'El Clásico', reforzando la participación de los aficionados y demostrando el potencial de la alianza. La extensión del acuerdo permitirá ahora llevar este enfoque al siguiente nivel, ampliando estas iniciativas a nuevos territorios europeos.

El evento, que se celebró en el museo 'Legends: The Home of Football', contó con la presencia de Jorge de la Vega, director general de Negocio de LaLiga; Jacek Lowigus, CEO OSHEE WORLD; David Silva y Jesús Navas, embajadores de LaLiga.

Lowigus apuntó que España es uno de los mercados "más importantes en el mundo de bebidas funcionales". "Es un mercado maravilloso desde el punto de vista de los consumidores. Siempre apoyamos un estilo de vida sano y activo y en España hay muchos consumidores que tiene este modo de vida", añadió.

Por su parte, Jorge de la Vega indicó que la plataforma de LaLiga puede ayudar en su desarrollo internacional a OSHEE. "Nuestra obligación es responder a las exigencias del cliente, nosotros les ofrecemos de todo el ecosistema de LaLiga para que consigan sus objetivos de negocio", explicó.

Por último, los embajadores de LaLiga David Silva y Jesús Navas hablaron de la importancia de la hidratación a la hora de afrontar un partido: "Recuerdo un partido contra Italia en 2008 que hacía mucho calor y la hidratación previa y durante fue fundamental para llegar al final", apuntó el canario, mientras que el andaluz recalco que la hidratación es "fundamental de cara a los partidos".