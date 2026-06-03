LaLiga participa junto a Europol y autoridades internacionales en una nueva ofensiva contra la piratería

Archivo - Javier Tebas, President of LaLiga, during the ISDE Sports Convention 2025 celebrated at Centro Cultural Galileo on June 06, 2025 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

LaLiga, como socio estratégico del sector audiovisual y antipiratería, ha participado como en la segunda fase de la operación 'KRATOS', denominada 'KRATOS 2', una actuación internacional dirigida contra redes criminales dedicadas a la distribución no autorizada de contenidos protegidos a través de servicios ilegales de IPTV y plataformas de 'streaming'.

Según detalló LaLiga este miércoles en un comunicado, la operación, implementada con el apoyo de Europol, se desarrolló entre septiembre de 2025 y abril de 2026 y reunió a autoridades policiales de distintos países europeos, así como de Reino Unido y Estados Unidos, con el objetivo de desarticular la infraestructura criminal que permite la explotación ilícita de contenidos 'premium', entre ellos retransmisiones deportivas, películas y canales de televisión.

La participación de LaLiga se enmarca "en su compromiso permanente con la protección de los derechos audiovisuales, la defensa de la industria del deporte y la lucha contra la piratería digital, una actividad que no solo genera importantes beneficios económicos para organizaciones criminales, sino que también expone a los usuarios a riesgos de ciberseguridad, como 'malware', 'spyware', robo de datos y otras formas de explotación online".

Esta operación ha permitido avanzar contra el ecosistema criminal que sostiene estos servicios ilegales, yendo más allá de la mera retirada de páginas web. Las investigaciones se centraron en identificar a los responsables de la gestión, comercialización y operación técnica de estas plataformas, así como en desmantelar la infraestructura que permite su funcionamiento en distintas jurisdicciones.

Como resultado de la operación, las autoridades han comunicado 29 detenciones de entre 86 sospechosos identificados, más de 148 registros domiciliarios y 9 grupos criminales organizados desmantelados, 59 casos remitidos a autoridades judiciales, 72 investigaciones penales en curso, 169 dominios reportados, 27.332 URLs retiradas y 722.961 objetos infractores identificados.

La operación también contó con la colaboración de socios privados del sector audiovisual y antipiratería como BeIN Media Group, UEFA, AAPA o Irdeto, entre otros. Gracias a esta cooperación, se identificaron 4.370 nuevos dominios vinculados a actividades de piratería, 18.331 direcciones IP asociadas a servicios ilegales, 397.384 URLs reportadas para suspensión o retirada y 126.979 objetos infractores adicionales.

"LaLiga continuará colaborando con autoridades, organismos internacionales y socios del sector para combatir las redes de piratería audiovisual, proteger el valor de las competiciones y reforzar la seguridad de los usuarios frente a servicios ilegales que, bajo la apariencia de acceso barato a contenidos 'premium', forman parte de estructuras criminales complejas", apuntó la patronal.

Esta recuerda que "lo que para los consumidores parece un acceso barato a contenidos de alta calidad está impulsado por complejas organizaciones criminales" y que los grupos que están detrás de los servicios de 'streaming' ilegales "recurren cada vez más a una infraestructura técnica compleja, separando los sitios web de cara al cliente de los servidores que alojan los contenidos ilegales y distribuyendo estos servicios por varios países para evitar ser detectados".

"En lugar de centrarse únicamente en el cierre de sitios web, los investigadores se centraron en el ecosistema delictivo más amplio que sustenta estos servicios. Este enfoque permitió a las autoridades recabar información sobre los grupos de delincuencia organizada que operan detrás de las plataformas e identificar a los principales sospechosos implicados en su gestión y funcionamiento técnico", sentenció LaLiga.