LaLiga posiciona la 'Jornada Retro' como "un caso de referencia" y prevé celebrarla la próxima temporada

Ilustration, ball of the match during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Levante UD and Getafe CF at Ciutat de Valencia stadium on April 13, 2026, in Valencia, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

LaLiga celebró este pasado fin de semana la primera 'Jornada Retro' de su historia, posicionándola como "un caso de referencia en la industria", por lo que prevé celebrarla la próxima temporada en el mismo fin de semana, después de generar más de 547 millones de visualizaciones y cerca de 30 millones de interacciones en redes sociales.

En un comunicado, la patronal celebró el éxito de este proyecto "pionero" en la industria deportiva que, "por su complejidad y ejecución coordinada, no tiene precedentes", bajo el concepto 'Un legado muy vivo' que pretendía conectar pasado y presente del fútbol español. Y lograron "una de las mayores activaciones colectivas de la historia de la competición", con la participación de 38 clubes y "la implicación de todo su ecosistema".

El proyecto destacó por su "carácter transversal". En el entorno digital, la 'Jornada Retro' generó más de 547 millones de visualizaciones y cerca de 30 millones de interacciones (+197,30% respecto a misma jornada de la temporada pasada), según el comunicado.

En la retransmisión, se reinventó la experiencia audiovisual con una narrativa retro adoptada tanto por LaLiga como por los 'broadcasters'. En el ámbito nacional, Movistar Plus+ adaptó su experiencia bajo el lema 'El fútbol de toda la vida', superando los 3 millones de visualizaciones, mientras que DAZN desplegó más de 100 contenidos vinculados a la jornada, alcanzando más de 50 millones de visualizaciones.

A nivel internacional, 'broadcasters' como ESPN, DAZN o Migu en China, integraron el concepto, generando más de 8 millones de visualizaciones y cerca de 300.000 interacciones en redes sociales. En total, cerca de 190 creadores participaron en la activación, generando más de 617 publicaciones, 153 millones de impresiones y 7,4 millones de interacciones.

A nivel comercial, la iniciativa impulsó el 'retail' de los clubes a través de sus colecciones retro, donde 12 proveedores técnicos de los clubes dieron forma a esta activación, con equipaciones presentadas el pasado mes de marzo con un desfile en el marco de la Madrid Fashion Week. "Los clubes tuvieron una implicación activa más allá del terreno de juego, mediante la creación de contenidos e iniciativas propias en torno al concepto retro, en una activación que también sumó a árbitros y a la RFEF", destacó el comunicado.

La 'Jornada Retro' también contó con la participación de patrocinadores de los clubes y de LaLiga, como Puma -con un balón específico tematizado para esa jornada-. Además, el museo 'Legends: The Home of Football' acoge hasta el próximo 4 de mayo una exposición especial con camisetas retro de los clubes participantes.

"El éxito de esta primera edición posiciona la 'Jornada Retro' como un caso de referencia en la industria y refuerza su continuidad en el calendario, con previsión de celebrarse nuevamente en el mismo fin de semana la próxima temporada", anunció LaLiga.