LaLiga premia la innovación y el impacto social en el fútbol

La II Edición de los Premios de la Oficina de Clubes entrega 21 reconocimientos a las acciones más innovadoras desarrolladas por los clubes durante 2025. - LALIGA

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Clubes de LaLiga celebró la II Edición de los premios que resaltan los proyectos más innovadores de los 42 clubes que conforman LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, unos reconocimientos entregados durante las V Jornadas de Clubes en PortAventura World.

Según un comunicado, estos premios ponen en valor el esfuerzo y la creatividad de los equipos en áreas tan diferenciales como la explotación de sus infraestructuras, sus estrategias digitales o nuevos modelos de comercialización o captación de negocios y aficionados en el exterior. Y son los mismos equipos quienes votan por las iniciativas que consideran más destacables.

Para esta segunda edición se diseñaron siete categorías. Se entregó el premio Luis Gil al club más colaborador, un homenaje al que fuera director de Competiciones y Oficina del Jugador de LaLiga, al RC Deportivo. En la categoría de Mejor Producto Hospitality, el galardón principal fue para el RC Celta, gracias a su proyecto Sky Marcador Club, seguido por el Atlético de Madrid con su Tunnel Club y el Real Oviedo, que recibió el tercer premio por su Córner VIP-Club de negocios.

En la categoría de Mejor Evento, el Atlético destacó con Madrid On Ice, seguido por el RCD Mallorca, en segundo lugar con el desarrollo del Concierto Rels B, y el CD Leganés obtuvo el tercer puesto por la organización del partido de Rugby entre España e Irlanda.

La Mejor Activación Internacional la realizó el Real Betis por las acciones alrededor de la presentación de su camiseta Pre-Match RBB x Naruto, con un impacto directo sobre el público asiático. El segundo puesto fue para el Leganés, con la realización y gestión de pretemporada 25/26 en México y Estados Unidos. El tercer puesto lo obtuvo el Atlético por su activación Casa Atleti durante el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

En cuanto a la categoría de Mejor Contenido Publicado en redes sociales, el Athletic Club se alzó con el primer premio por su contenido durante la renovación de Nico Williams, seguido por el Oviedo con su campaña de contenido digital 'Gratitud en el barro: 24 años de camino compartido', mientras el Getafe CF obtuvo el tercer puesto con su propuesta audiovisual 'Djene. Una historia de +3'.

En la categoría de Mejor Acción de Captación de Registros, el Oviedo fue premiado por su participación en el rodaje del videoclip 'Centenario Melendi & Real Oviedo'. El segundo lugar fue para el Leganés por LEGA Play, y el tercer lugar lo ocupó el Sevilla FC con su acción 'La pretemporada empieza aquí-Sevilla FC+'.

El Real Racing Club recibió el primer premio en la categoría Mejor Activación con Patrocinador por su campaña Donantes de Logo, que sustituyó los patrocinadores en la camiseta por nombres de niños que esperan un trasplante de órganos. El segundo lugar fue para el FC Barcelona con su acción FC Barcelona x Cupra y el tercer puesto fue para el Valencia CF por su campaña Valencia CF y Cervezas Turia.

Finalmente, en la categoría de Mejor Campaña Estratégica de Marca, el Girona FC fue el vencedor con su campaña 'Orgull G Gironí', mientras que el Albacete se alzó con el segundo puesto por su Proyecto Pasión por el Campo; y el Celta obtuvo el tercer lugar con El Mejor Regalo de la Historia junto a La Revuelta, con la que el club lució el logo del programa en su camiseta, donando 10 euros por cada prenda vendida a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).