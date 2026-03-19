LaLiga presenta el balón 'Puma' para la 'Jornada Retro' de abril

Imagen del balón Puma para la Jornada Retro de LaLiga - PUMA

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y 'Puma' presentaron este jueves el balón especial con diseño retro que rinde homenaje a la estética de los que marcaron el fútbol de finales de los años 90 y que se usará durante la 'Jornada Retro' que va a desarrollar la patronal el próximo mes de abril.

LaLiga pondrá en liza un balón novedoso para "una iniciativa inédita en el fútbol profesional europeo que celebra la historia y el legado de la competición" y que "mantiene todas las características técnicas del balón oficial 'Puma' utilizado esta temporada, incluyendo su estructura de 12 paneles grandes sellados sin costuras, diseñada para optimizar la aerodinámica y ofrecer un vuelo más estable y preciso".

Gracias a esta tecnología, el balón garantiza una trayectoria fiable tanto en disparos potentes como en controles y pases de máxima precisión durante el juego. Su superficie está fabricada en 'PU' texturizado en 3D de 1,1 mm, lo que mejora el tacto y el control en cada contacto con el balón, mientras que su construcción mediante moldeado de alta frecuencia proporciona una mayor durabilidad y un rendimiento constante durante toda la competición.

Sin embargo, "la principal novedad" del esférico se encuentra en su diseño visual, inspirado en los balones que protagonizaron el fútbol de finales de los años 90. Su base blanca con gráficos negros geométricos evoca el estilo característico de aquella época, reinterpretado con una estética actual. "Este guiño visual conecta con el espíritu de la 'Jornada Retro de LaLiga, que busca rendir homenaje a diferentes etapas históricas del fútbol y poner en valor el legado de los clubes y de la competición", remarcó la organizadora de la competición.

Este balón especial se usará durante los partidos correspondientes a la jornada 31 de LaLiga EA Sports y la jornada 35 de LaLiga Hypermotion, que se disputarán entre el 10 y el 13 de abril. Durante estas dos jornadas, 38 de los 42 clubes saltarán al terreno de juego con camisetas inspiradas en ediciones históricas de su trayectoria, reinterpretadas para la competición actual.

En este contexto, la marca deportiva 'Puma' estará presente en el Valencia CF, Girona FC, Deportivo Alavés y Real Sporting de Gijón, los cuatro clubes a los que equipa y que también lucirán indumentarias especiales que rinden homenaje a momentos icónicos de su historia.

Además, los árbitros, a través del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), vestirán un diseño exclusivo adaptado a la estética retro. Esta iniciativa se completa con una identidad visual específica y grafismos adaptados al estilo retro, trasladando esta narrativa tanto a la retransmisión televisiva como a los entornos digitales.

"De esta manera, LaLiga se convierte en la única de las cinco grandes ligas europeas en impulsar una acción conjunta de estas características, en la que fútbol, historia y cultura se unen para celebrar el legado del deporte", sentenció la patronal.