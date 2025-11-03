LaLiga y Puma presentan el balón de invierno 2025-26, inspirado en el universo del 'motorsport. - LALIGA

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y la marca Puma presentaron este lunes el nuevo balón de invierno para la temporada 2025-26, una edición especial diseñada para rendir en condiciones de baja visibilidad y climatología adversa e inspirada en el universo del 'motorsport', y que se usará a partir de este fin de semana, según un comunicado.

Con un eléctrico tono amarillo combinado con brillantes toques de naranja y el contrapunto del color negro, este nuevo balón proporciona "un contraste óptimo con el césped y el entorno y permite que, tanto jugadores como aficionados, sigan cada jugada con total claridad, incluso en las situaciones más exigentes".

Más allá de su funcionalidad, esta edición introduce un diseño gráfico inspirado en los valores compartidos entre el fútbol y el universo del 'motorsport'. Entre sus elementos más distintivos destaca un texturizado gráfico, que "evoca la rejilla frontal de un coche reinterpretado de forma conceptual para aportar energía, dinamismo y una estética vinculada al rendimiento extremo".

Desde el punto de vista técnico, el balón mantiene la estructura de 12 grandes paneles sellados sin costuras, que "garantiza un vuelo más estable y un rebote uniforme". La superficie de PU texturizada en 3D de 1,2 mm mejora el control, la precisión del toque y la durabilidad.

El nuevo balón amarillo se usará a partir de este fin de semana, con la jornada 12 de LaLiga EA Sports y la 13 de LaLiga Hypermotion, en todos los encuentros que se disputen.