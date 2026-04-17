LaLiga reitera que Tebas preservó la integridad de la comercialización de los derechos audiovisuales

Archivo - Javier Tebas, President of LaLiga, during the Desayunos Deportivos Europa Press with Javier Tebas, President of LaLiga, at Camilo Jose Cela University on January 13, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha reiterado que la decisión de su presidente, Javier Tebas, de impedir que el Real Madrid y el FC Barcelona votaran en varias reuniones sobre la comercialización de los derechos audiovisuales por el posible conflicto de interés por su pertenencia al proyecto de la Superliga fue por el beneficio del fútbol español.

"LaLiga reitera que las decisiones adoptadas por su presidente respondieron a la necesidad de preservar la integridad de la comercialización de los derechos audiovisuales en beneficio del conjunto de los clubes y del fútbol español, y se fundamentaron en circunstancias objetivas y acreditadas", dijo en un comunicado.

La patronal de clubes respondió así tras el fallo de la Sala de lo Civil del Supremo, en el que desestimó el recurso presentado por LaLiga contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que confirmó la nulidad de la decisión de Javier Tebas de impedir que FC Barcelona y Real Madrid Club participasen en la deliberación y votación en varias reuniones por considerar que concurría un conflicto de interés por su participación en la Superliga.

La negativa del presidente de LaLiga, Javier Tebas, se adoptó en tres reuniones del Órgano de Control de la gestión de los derechos audiovisuales de los clubes profesionales, celebradas el 1 marzo, 12 de abril y 19 de mayo de 2022.

Ante las informaciones publicadas, la patronal precisó que el Tribunal Supremo no ha entrado a cuestionar los fundamentos jurídicos defendidos por LaLiga. "La desestimación del recurso se produce exclusivamente por falta de efecto útil", manifestó.

El recurso de LaLiga se estructuraba en la supuesta infracción del artículo 7.4 del Real Decreto de 2015 en relación con la jurisprudencia sobre conflicto de interés, y en la falta de aplicación de la doctrina de la "base razonable", que limita el control judicial de las decisiones asociativas a comprobar si estas carecen de toda razonabilidad.

"LaLiga discrepa de esta premisa. La sentencia parte de que el recurso no impugnó esta cuestión, es decir, si el presidente podía adoptar estas decisiones o si debía haberlo hecho un tercero imparcial. Sin embargo, esta cuestión fue expresamente abordada en el recurso de casación, por lo que LaLiga está analizando las vías procesales procedentes", advirtió.