LaLiga y RFEF acuerdan guardar un minuto de silencio en los partidos de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion

Tifo display in honor of the victims of the railway accident in Adamuz, Cordoba, during UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 football match played between Real Madrid and AS Monaco at Bernabeu stadium on January 20, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han acordado que se guarde un minuto de silencio en todos los encuentros de la jornada 21 de LaLiga EA Sports y de la jornada 23 de LaLiga Hypermotion que se disputen este fin de semana, en memoria de las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

En un comunicado, la RFEF también informó que este minuto de silencio sea extensible "a todas las competiciones de ámbito nacional que se celebren, este fin de semana, bajo su organización".

Ambas entidades del fútbol español, en sendos comunicados, quisieron "volver a trasladar" su "más sentido pésame a los familiares y allegados de las víctimas", y mostrar "todo" su "apoyo a los afectados".

El número de fallecidos en el accidente de trenes ocurrido en el término municipal cordobés de Adamuz este pasado domingo, 18 de enero, por la tarde, asciende a 43 personas tras localizarse este miércoles un nuevo cadáver, según confirmaron fuentes de la Junta de Andalucía. Mientras que un maquinista sevillano en prácticas falleció en el accidente de tren en Gelida (Barcelona) de este martes por la noche, según confirmaron los Mossos d'Esquadra.