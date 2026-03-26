LaLiga y Royal Bafokeng Nation inauguran una academia de fútbol base de élite en Sudáfrica. - LALIGA

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y Royal Bafokeng Sports (RBS), en representación de la Royal Bafokeng Nation (RBN), anunciaron este jueves conjuntamente la puesta en marcha de la Royal Bafokeng Sports LaLiga Academy, una academia de fútbol base de élite en Sudáfrica.

Según un comunicado, esta colaboración "supone un paso significativo para el avance del fútbol base en el continente africano", al combinar la Metodología de entrenamiento de LaLiga, con el compromiso de largo recorrido de la Royal Bafokeng Nation con el deporte como "motor del desarrollo comunitario".

La iniciativa también respalda la Visión 2035 (Plan 35) de la Royal Bafokeng Nation, que da prioridad a la inversión en programas y recursos deportivos para empoderar a las comunidades locales. Ubicada en The Sports Campus @ Marang, en el Royal Marang Hotel de Phokeng, la academia operará en un entorno diseñado para "cumplir con los estándares internacionales de élite".

Las instalaciones incluyen seis campos de césped natural, dos de césped artificial, un campo de F7 y un Centro de Alto Rendimiento. El núcleo de la academia es la implementación de la Metodología LaLiga y el programa estará dirigido por un entrenador con Licencia UEFA Pro que ejercerá de director técnico, trabajando junto al cuerpo técnico local y bajo la supervisión directa del equipo técnico de LaLiga en España.

La academia acogerá inicialmente a unos 100 jugadores repartidos en cinco categorías (Sub-14, Sub-15, Sub-17, Sub-19 y un equipo senior de la SARL). Los jugadores competirán en torneos comunitarios, regionales y de élite, con el apoyo de tecnología avanzada de análisis del rendimiento para potenciar el desarrollo individual.

Trésor Penku, director general de LaLiga África, destacó "el compromiso compartido entre LaLiga y la Royal Bafokeng Nation con el desarrollo responsable y sostenible del fútbol juvenil en África". "Al combinar nuestra metodología con la infraestructura y la visión a largo plazo de RBS, estamos creando un entorno de alto rendimiento que fomentará el talento y contribuirá de manera significativa al ecosistema futbolístico sudafricano", agregó.

Por su parte, Emile Smith, director general en funciones de Royal Bafokeng Sports, resaltó que "esta asociación con LaLiga representa un hito importante" en la entidad "hacia el desarrollo del talento futbolístico joven".

"Juntos, estamos creando oportunidades para los aspirantes a deportistas a través de un entrenamiento de primer nivel, tutorías y acceso a instalaciones excepcionales. Esta academia no solo potenciará el desarrollo de los jugadores, sino que también inspirará una pasión más profunda por el fútbol en nuestras comunidades", expresó.

Mientras que Juan Florit, responsable de Proyectos de Fútbol de LaLiga, explicó que ahora compartirán "los conocimientos y la experiencia del fútbol español, adaptándolos a los contextos locales". "Nuestro objetivo es identificar y desarrollar el talento regional y crear valor a largo plazo para el deporte", añadió.

"LaLiga sigue liderando a nivel mundial el desarrollo de jóvenes talentos, con jugadores formados en canteras que alcanzan un valor de mercado combinado de 1.477 millones de euros --el más alto entre las principales ligas europeas-- y que representan el 19,8 % del total de minutos jugados en la en la temporada 2024/25", ensalzó el comunicado.