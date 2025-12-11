LaLiga y STRIVE lanzan una 'joint venture' estratégica en MENA y el sur de Asia

Firma del acuerdo entre LaLiga y STRIVE. - LALIGA

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y STRIVE Sports Entertainment, compañía global de deportes, medios y entretenimiento con sede en Baréin, han anunciado este jueves la firma de una 'joint venture' con el objetivo de acelerar el crecimiento de LaLiga y fortalecer su presencia a largo plazo en los mercados de Oriente Medio y Norte de África (MENA) y el sur de Asia.

A través de esta alianza estratégica, STRIVE adquiere una participación del 50% en 'LaLiga MENA & South Asia', la compañía con sede en Dubái desde donde LaLiga opera en la región hace más de 11 años. Esta unión tiene como objetivo acelerar el crecimiento y el posicionamiento de la marca LaLiga en un mercado clave, además de impulsar el desarrollo conjunto de nuevas oportunidades de negocio en una de las regiones más dinámicas del mundo.

La región de MENA y el sur de Asia continúa siendo uno de los mercados internacionales más prometedores para LaLiga. Actualmente, cuenta con un equipo de veinte profesionales distribuidos entre Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Egipto, Marruecos, India, Jordania y Turquía. Desde estas localizaciones estratégicas, LaLiga trabaja de la mano con instituciones públicas, empresas privadas y actores del ámbito deportivo para impulsar el desarrollo del ecosistema futbolístico.

La trayectoria de LaLiga en la región refleja una consolidación notable. La organización ha desarrollado alianzas con más de cuarenta partners, ha impulsado cinco academias de fútbol y mantiene un acuerdo de consultoría estratégica en Irak, lo que demuestra su firme compromiso con un desarrollo deportivo sostenible a largo plazo.

El alcance de LaLiga en MENA y el sur de Asia también es significativo, supera los 500 millones de audiencia acumulada y los 55 millones de seguidores en redes sociales, un testimonio claro de la sólida conexión y pasión que los aficionados locales sienten por LALIGA.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, señaló que en un mercado "tan estratégico" para LaLiga como es MENA y el sur de Asia, este acuerdo con STRIVE les permitirá "crecer a un ritmo más rápido" y "abrir nuevos mercados y oportunidades", trabajando de la mano con un socio que aporta "profesionalidad, reputación e influencia" en toda la región.

Por su parte, el presidente de STRIVE Sports & Entertainment, Su Excelencia Abdulla Al Zain, afirmó que están encantados de embarcarse en esta nueva alianza que "impulsará el potencial" de LaLiga como "marca global y amplía su alcance regional". "Esta unión representa un paso importante en el desarrollo regional y global de STRIVE, y confiamos en que abrirá nuevas vías de crecimiento y colaboración en los próximos años", agregó.

Por último, para la directora de LaLiga MENA y Sur de Asia, Maite Ventura, el acuerdo "refuerza" el compromiso "a largo plazo" con una región que consideran "esencial para el crecimiento global de LaLiga". "Queremos estar más cerca de nuestros aficionados, comprender mejor sus hábitos y forjar alianzas locales que nos permitan seguir generando valor sostenible en el tiempo", concluyó.