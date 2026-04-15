Lamine Yamal sobre la Champions: "La traeremos a Barcelona"

Lamine Yamal of FC Barcelona gestures during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano on April 14, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal ha prometido este miércoles que el equipo blaugrana llevará el trofeo de la Liga de Campeones a Barcelona, pese a caer eliminados este martes en los cuartos de final contra el Atlético de Madrid, y ha añadido que "no fue suficiente" darlo todo en el triunfo del duelo de vuelta (1-2) en el Riyadh Air Metropolitano.

"Somos el Barça y volveremos a estar donde debemos. Mis padres me enseñaron que la palabra de un hombre siempre se cumple... Y la traeremos a Barcelona", prometió en un post en su cuenta personal de la red social Instagram.

El '10' aseguró que en el 1-2 lo dieron "todo" para intentar darle la vuelta al 0-2 de la ida en el Spotify Camp Nou. "Lo dimos todo, pero no fue suficiente. Esto es solo parte del camino: para llegar a la cima hay que escalar, y sabemos que no será fácil ni nos lo pondrán fácil. Pero rendirse no es una opción", aseguró.

"Tenemos motivos de sobra para ilusionarnos, y vamos a ir a por ellos con todo. Cada error es una lección, y no dudéis de que aprenderemos de cada uno", manifestó el extremo internacional español de 18 años.

Tras llegar a semifinales en la pasada edición, cuando cayeron contra el Inter de Milán en la primera campaña con Hansi Flick en el banquillo, en esta temporada 2025/26 los 'culers' han llegado a cuartos de final, en los que han tropezado ante el Atlético de Madrid.