Publicado 15/04/2026 12:44

Lamine Yamal sobre la Champions: "La traeremos a Barcelona"

Lamine Yamal of FC Barcelona gestures during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano on April 14, 2026, in Madrid, Spain.
Lamine Yamal of FC Barcelona gestures during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano on April 14, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

   BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal ha prometido este miércoles que el equipo blaugrana llevará el trofeo de la Liga de Campeones a Barcelona, pese a caer eliminados este martes en los cuartos de final contra el Atlético de Madrid, y ha añadido que "no fue suficiente" darlo todo en el triunfo del duelo de vuelta (1-2) en el Riyadh Air Metropolitano.

   "Somos el Barça y volveremos a estar donde debemos. Mis padres me enseñaron que la palabra de un hombre siempre se cumple... Y la traeremos a Barcelona", prometió en un post en su cuenta personal de la red social Instagram.

   El '10' aseguró que en el 1-2 lo dieron "todo" para intentar darle la vuelta al 0-2 de la ida en el Spotify Camp Nou. "Lo dimos todo, pero no fue suficiente. Esto es solo parte del camino: para llegar a la cima hay que escalar, y sabemos que no será fácil ni nos lo pondrán fácil. Pero rendirse no es una opción", aseguró.

   "Tenemos motivos de sobra para ilusionarnos, y vamos a ir a por ellos con todo. Cada error es una lección, y no dudéis de que aprenderemos de cada uno", manifestó el extremo internacional español de 18 años.

   Tras llegar a semifinales en la pasada edición, cuando cayeron contra el Inter de Milán en la primera campaña con Hansi Flick en el banquillo, en esta temporada 2025/26 los 'culers' han llegado a cuartos de final, en los que han tropezado ante el Atlético de Madrid.

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