Lamine Yamal y Christensen, únicas bajas en el Barça para el Clásico

Lamine Yamal of FC Barcelona shoot to goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between FC Barcelona and RC Celta de Vigo at Spotify Camp Nou stadium on April 22, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero Lamine Yamal y el defensa Andreas Christensen son las únicas bajas en el FC Barcelona para el Clásico frente al Real Madrid de este domingo en el Spotify Camp Nou, en el que los azulgranas podrían proclamarse campeones de LaLiga EA Sports con un empate.

El internacional español, con una lesión en los isquiotibiales que le impedirá jugar en lo que resta de temporada, y el danés, que se recupera de una rotura parcial del ligamento cruzado anterior, serán los únicos que no podrán estar disponibles para Hansi Flick.

De esta manera, la convocatoria la forman Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gavi, Ferran Torres, Pedri, Lewandowski, Raphinha, Joan Garcia, Rashford, Fermín, Casadó, Gerard Martín, Roony, Olmo, De Jong, Bernal, Koundé, Eric Garcia, Szczesny, Eder Aller y Xavi Espart.