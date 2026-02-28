Lamine Yamal desasosiega al Villarreal

Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Villarreal CF at Spotify Camp Nou stadium on February 28, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona, líder de LaLiga EA Sports, ha ganado este sábado por 4-1 al Villarreal CF en un partido de la jornada 26, donde un 'hat-trick' de Lamine Yamal ha encarrilado la victoria de los culés, cuya mirada ya se dirige a la inminente vuelta de semifinales de la Copa del Rey Mapfre, frente al Atlético de Madrid y con ganas de remontar.

Al Spotify Camp Nou llegaba un adversario incómodo, que está pelando precisamente con el Atlético por ocupar la tercera posición liguera. Y de inicio el Villarreal mantuvo el pulso a un equipo local que tenía la mirilla desviada en ataque, a tenor de tres malos disparos --por este orden-- de Raphinha Dias, de Fermín López y de Jules Koundé.

Las réplicas del 'Submarino Amarillo' pasaban muchas veces por las botas de Nicolas Pépé, escorado a la banda derecha y que en el minuto 11 filtró un pase a la carrera de Georges Mikautadze; éste pisó área, hizo un recorte y pasó a Alberto Moleiro, quien en vez de disparar prefirió ceder el balón a Santi Comesaña, cuyo remate fue taponado por Koundé.

Los pupilos de Hansi Flick aumentaron su ritmo y hallaron premio poco antes de la media hora, cuando Fermín robó la pelota a Pape Gueye en el centro del campo y avanzó metros hasta asistir al hueco para el esprint de Lamine Yamal, quien se acomodó el esférico con el exterior de su pie izquierdo y conectó de inmediato un zurdazo raso, cruzado y certero.

Sin demasiada capacidad de reacción, el conjunto visitante encajó el 2-0 en el 37', un excepcional gol de Lamine. Recibió el '10' blaugrana en la banda derecha y encaró a Sergi Cardona, a quien tenía desbordado con sus virguerías; Lamine recortó y se marchó veloz, evitó la llegada de Moleiro con un bote sutil y ejecutó un zurdazo casi a la escuadra.

Bello gol del joven astro del Barça y de la selección española, pero el equipo entrenado por Marcelino García Toral no bajó los brazos. Pépé siguió creando peligro y en el 40' envió un centro con la zurda y a pie cambiado hacia el interior del área local, donde Ayoze Pérez falló con la puntera un remate forzado frente a la salida del portero Joan Garcia.

Antes del descanso, se anuló un gol a Koundé por fuera de juego en su desvió a un tiro de Dani Olmo, tras el saque de un córner. Al regreso de los vestuarios, el propio Olmo rondó el 3-0 con un tiro a bocajarro como colofón a un pase de Koundé, habiéndose invertido los roles, pero Luiz Júnior demostró que estaba atento como guardián de la portería amarilla.

De hecho, sus compañeros achucharon y llegó el 2-1 en el 49', a la salida de un córner donde hubo un barullo; Santiago Mouriño tocó la bola y Gueye remachó el gol casi en el área pequeña del Barça, aprovechando ese desajuste. Además, el Villarreal rozó el empate tras una mala salida de Joan Garcia y, aunque Ayoze lo esquivó, mandó fuera su tiro lejano.

La acción había nacido de una posible falta de Comesaña a Lamine, lo cual encendió los ánimos. Delante de ese escenario, Flick movió piezas en la línea medular porque retiró a Olmo para meter a Pedri González. Y ya la sola presencia del tinerfeño incordió a los de Marcelino Gª Toral, generando espacios que Raphinha y Ferran Torres trataron de aprovechar.

No en vano, Luiz Júnior tapó un remate del 'Tiburón' tras un pase en largo y raso del mediapunta brasileño, como preludio del 3-1 que llegó en el 69' por obra y gracia de Pedri; su asistencia desde el centro del campo traspasó un par de líneas rivales, con rumbo para un Lamine que corrió hasta el área y batió al portero del 'Submarino' con un zurdazo.

Quizá pensando en su partido copero del 3 de marzo ante el Atlético, Flick dio descanso a hombres clave y fue entonces el momento de Marcus Rashford y de Robert Lewandowski en ataque. De hecho, el polaco merodeó el cuarto gol azulgrana con un cabezazo en un córner, pero que se marchó junto al poste. Marcelino también hizo sustituciones y todo se calmó.

En el descuento rompió esa tregua un pase de Pedri a la internada en el área rival de Koundé, que pasó a un Lewandowski letal para marcar en solitario por ese desbarajuste. El Barça alcanzó de esta forma los 64 puntos en la cumbre liguera, sujetando el ímpetu del Real Madrid. Por su parte, el 'Submarino' se quedó con 51 puntos tras esta dura derrota.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 4 - VILLARREAL CF, 1 (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; Fermín, Bernal (Araujo, min.67), Olmo (Pedri, min.59); Lamine Yamal (Bardghji, min.73), Raphinha (Rashford, min.73) y Ferran Torres (Lewandowski, min.67).

VILLARREAL CF: Luiz Júnior; Mouriño, Navarro, Veiga, Cardona (Alfon González, min.80); Pépé (Oluwaseyi, min.84), Gueye, Comesaña (Parejo, min.80), Moleiro (Pedraza, min.67); Mikautadze y Ayoze (Buchanan, min.67).

--GOLES:

1-0, min.28: Lamine Yamal.

2-0, min.37: Lamine Yamal.

2-1, min.49: Gueye.

3-1, min.69: Lamine Yamal.

4-1, min.90+1: Lewandowski.

--ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C.Castellano-manchego). Amonestó con tarjeta amarilla a Bernal (min.53) y Raphinha (min.56) por parte del FC Barcelona, y a Pedraza (min.68) en el Villarreal CF.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou, 44.256 espectadores.