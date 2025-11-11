Lamine Yamal, desconvocado con España por un tratamiento "invasivo" de la pubalgia en el Barça

La RFEF muestra su "sorpresa y malestar" con el FC Barcelona, que el lunes comunicó que el jugador necesitaba "7-10 días de reposo"

El jugador del Rayo Vallecano Jorge de Frutos sustituye en la convocatoria al extremo blaugrana

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador internacional español del FC Barcelona Lamine Yamal ha sido desconvocado por España para los partidos de esta ventana internacional contra Georgia y Turquía debido a que necesita entre 7 y 10 días de reposo, según comunicó el club blaugrana el lunes a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por un tratamiento de la pubalgia del que la federación, que está "sorpresa y molesta", no tenía conocimiento, y poco después el jugador del Rayo Vallecano Jorge de Frutos fue seleccionado en su lugar.

"Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana", explicó la RFEF en un comunicado.

Según la federación, dicho procedimiento se ha realizado "sin comunicación previa" al cuerpo médico de la selección, que tuvo conocimiento de los detalles del mismo "únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche (el lunes)", en el que se indica la recomendación médica de "reposo durante 7- 10 días".

"Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria", aseguró la federación española. "Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación", añade el texto.

De este modo, Lamine Yamal se quedará en Barcelona para hacer reposo y se pierde los partidos de clasificación para el Mundial 2026 que España jugará contra Georgia, este sábado a las 18.00 horas en Tiflis, y contra Turquía el martes a las 20.45 horas en La Cartuja de Sevilla. España, líder de su grupo, necesita un punto para estar en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

DE FRUTOS, CONVOCADO EN LUGAR DE LAMINE

Pocos minutos más tarde, la RFEF ha comunicado que el jugador del Rayo Vallecano Jorge de Frutos será el encargado de sustituir a Lamine Yamal en la convocatoria para los encuentros frente a Georgia y Turquía.

"Luis de la Fuente ha convocado al jugador del Rayo Vallecano de Madrid Jorge de Frutos para disputar los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial 2026 que va a enfrentar a la Selección Española contra Georgia en Tiflis y contra Turquía en Sevilla", anunció la RFEF en otro comunicado.

Esta es la tercera convocatoria para el extremo castellanoleonés. De Frutos ya sustiuyó a Yeremy Pino en el parón de selecciones del mes de septiembre, con el jugador del Rayo Vallecano debutando como internacional absoluto en la victoria frente a Turquía por 0-6. También fue convocado en el último parón de selección, pero se quedó sin jugar en los choques frente a Georgia y Bulgaria.