Lamine Yamal: "Estoy ansioso por jugar el primer partido del Mundial y ojalá podamos ser campeones"

Lamine Yamal durante la gala de entrega de los Laureus World Sports Awards 2026 que se celebran en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). Madrid se convierte nuevamente en el epicentro del deporte mundial - José Oliva - Europa Press

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delantero del FC Barcelona y de la selección española Lamine Yamal ha asegurado que espera el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 "con mucha ilusión y ganas" y que está "ansioso" por jugar el primer partido y "ser campeones", y ha reconocido la "responsabilidad" que tiene como figura pública, ya que "para lo bueno tienes voz para llegar a todos lados, pero para lo malo también".

"(Lo espero) Con mucha ilusión. Llevo soñando desde que soy pequeño con poder jugar ahí, poder ver a mi madre en la grada, poder representar a la selección. Con muchas ganas de que llegue ya. Serán dos meses que a mí se me harán cortos, estoy ansioso de que se juegue el primer partido y ojalá podamos ser campeones", señaló durante la gala de los Premios Laureus 2026 celebrada en el Palacio de Cibeles de Madrid.

En otro orden de cosas, Lamine agradeció el premio a 'Mejor Joven' logrado este lunes en los Laureus 2026. "Es un orgullo que la Academia me reconozca con un premio. Que sea la primera vez que lo gane un deportista y que sea yo me pone muy contento. Espero poder seguir así", manifestó.

También habló de cómo ha cambiado en los últimos años la forma de conectar con los aficionados. "Todos los cambios son buenos. Somos otra generación, no es el mismo fútbol, pero no pasa solo con el fútbol, pasa con todos los deportes. Estamos cambiando, los deportistas van cambiando. A la gente le entretiene no solo lo que hacen dentro del campo, también fuera. Hay que adaptarse a lo que a la gente le gusta, y a mí me gusta el cambio", subrayó.

En este sentido, reconoció que es una "responsabilidad" ser referente para muchos jóvenes. "Al principio te cuesta darte cuenta de que es una responsabilidad, porque igual que para lo bueno tienes voz para llegar a todos lados, para lo malo también. No puedes equivocarte porque eres ejemplo para muchos niños. Me lo tomo como algo bueno, intento siempre que hablo decir algo con sentido y que ayude a más gente. Alguna vez me equivocaré seguramente, pero tengo 18 años y es lo que hay", indicó.

Por último, el barcelonista se deshizo en elogios hacia Leo Messi, premiado en varias ocasiones en los Laureus. "Cuando tú te das cuenta de que un deportista no es solo una leyenda en su deporte, sino en todos los deportes, te das cuenta de lo que es Messi. Para mí, es el mejor jugador de la historia, y si no es el mejor deportista de la historia, ahí estará", expresó.

"Es un ídolo más, todo el mundo le respeta por todo lo que ha hecho, todos los niños que hemos jugado en el cole, en el parque. Ojalá poder seguir su camino, y ojalá tener una de esas en mi casa", concluyó sobre las dos estatuillas Laureus a mejor deportista masculino logradas por el argentino.