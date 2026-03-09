Lamine Yamal, Fermín, Gerard Martín y Casadó, apercibidos contra el Newcastle

Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates a goal with Fermin Lopez during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Villarreal CF at Spotify Camp Nou stadium on February 28, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores del FC Barcelona Lamine Yamal, Fermín López, Gerard Martín y Marc Casadó están apercibidos de sanción para el duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de este martes, contra el Newcastle en St James' Park (21.00 horas).

Con Lamine Yamal, Fermín López y Gerard Martín con muchas opciones de ser titulares y Marc Casadó, si no está en el once inicial, con opciones de jugar por la ausencia de Frenkie de Jong y la acumulación de minutos de Fermín o Pedri, si alguno de ellos ve una tarjeta amarilla no podría jugar el duelo de vuelta en el Spotify Camp Nou.

Por su parte, el técnico de los 'urracas', Eddie Howe, tiene apercibidos de sanción al central inglés Dan Burn y al centrocampista brasileño Joelinton, que tampoco podrían jugar el segundo duelo en caso de ser amonestados.