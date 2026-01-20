Lamine Yamal y Ferran Torres, bajas en el Barça ante el Slavia de Praga

Archivo - Ferran Torres of FC Barcelona celebrates a goal during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match with Lamine Yamal played between FC Barcelona and Athletic Club at Spotify Camp Nou stadium on November 22, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los delanteros españoles Lamine Yamal, por sanción, y Ferran Torres, por lesión, son las principales ausencias en el FC Barcelona para visitar al Slavia de Praga en la penúltima jornada de la fase de liga de la Champions, en un partido que se disputa este miércoles, a las 21.00 horas.

Lamine Yamal no está disponible por sanción, ya que cumple ciclo de tarjetas amarillas, mientras que Ferran Torres no forma parte de la expedición por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha que le tendrá apartado de los terrenos de juego unos 10 días, según informó el club en un comunicado.

Hansi Flick tampoco podrá contar con Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen, que siguen recuperándose de sus lesiones, y no incluye al guardameta Marc-André Ter Stegen y al lateral Joao Cancelo, que aún no está inscrito en la competición. El técnico alemán sí recupera a Raphinha, que ha recibido ya el alta médica después de perderse el partido de LaLiga EA Sports de este domingo ante la Real Sociedad a causa de un golpe.

Así, la convocatoria para Praga la integran los porteros Joan Garcia, Wojciech Szczesny y Diego Kochen; los defensas Alejandro Balde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martín, Eric García y Jofre Torrents; los centrocampistas Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Frenkie De Jong, Marc Bernal y Tommy Marqués; y los delanteros Robert Lewandowski, Raphinha, Marcus Rashford, Roony Bardghji, Juan Hernández y Dani Rodríguez.