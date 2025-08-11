Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Carlos Alcaraz, los jefes preferidos de los niños españoles

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los futbolistas Lamine Yamal y Kylian Mbappé y el tenista Carlos Alcaraz son los jefes soñados para los niños y niñas españoles, según la XIX Encuesta Adecco Qué quieres ser de mayor, con la que el grupo quiere dar voz a los más jóvenes -más de 1.900 niños y niñas encuestados en toda España de entre 4 y 16 años entre el 1 de mayo y el 1 de julio de 2025-, según un comunicado.

Un agosto más, y ya van 19, el Grupo Adecco preguntó a los niños y niñas españoles por su visión del mercado laboral: cuál sería su profesión ideal, el jefe/a soñado, sus planes para la jubilación, qué piensan de las tendencias en recursos humanos de cada momento, entre otros aspectos.

En general, existen grandes diferencias entre niños y niñas. Por ejemplo, un año más, ellas prefieren profesiones vinculadas a la enseñanza y la formación, elegidas por 1 de cada 5 consultadas, seguidas en esta ocasión por profesiones del mundo de la salud (física pero también mental), con el 16,1% de las respuestas, y con el deporte (11,6%).

De nuevo, la mayoría de ellos (30,8%) querría tener una profesión vinculada al deporte (futbolistas, jugadores de baloncesto, tenistas), seguido de aquellos que apostarían por hacer carrera dentro de las fuerzas del orden y la seguridad nacional, con un 16,4%, o ser unos profesionales de las llamadas profesiones STEM, que este año desbancan a las que tienen que ver más directamente con las redes sociales (13,7%).

Como ha sucedido casi invariablemente en todos los años de encuesta, las chicas siguen queriendo ser profesoras, así lo manifiesta el 19,4% de las encuestadas. Tras ella, las profesiones preferidas por las niñas son futbolista (10%) que repite posición, aunque cae casi tres puntos porcentuales, de nuevo veterinaria con el 8,1% de los votos, doctora (sube una plaza) con el 6,9%, y psicóloga, que con su 5,6% cierra el 'top 5' tras ganar peso este año.

Por su parte, los chicos no han variado su top 5 de profesiones soñadas: quieren ser de nuevo futbolistas, así lo manifiesta el 20% (-3 p.p. interanuales), seguidos a mucha distancia de la profesión de policía, con el 10%, youtuber (7,3%), informático (6%) y bombero, con el 5,3% de los votos.

Si tuviesen que elegir ya quién sería ese jefe o jefa ideal con el que trabajar en el futuro, de nuevo hay notables diferencias entre los miembros de cada sexo. Por ejemplo, ellos se decantan invariablemente por líderes que provengan del ámbito deportivo (43,5%; +8 p.p. interanuales), seguidos de miembros de su familia (15%; cae dos puntos), un jefe/a que venga del ámbito televisivo (9,5%) o eligen un líder procedente de las redes sociales (7,5%, pierde más de 4 puntos interanuales).

Ellas, en cambio, prefieren como superior a alguien que provenga del mundo de la música por quien sientan admiración (29,7%), a un familiar (17,7%), a algún/a deportista (9,5%), o a un colaborador/a de la televisión, novedad en esta edición (8,9%).

Ellas prefieren, por segundo año consecutivo, como jefa a la cantante catalana Aitana, elegida así por el 15,5% de las chicas consultadas. En segundo lugar, quieren trabajar para la astronauta Sara García (8,4%) quien ya el año pasado apareció entre las más votadas y este año consolida su figura de referencia.

En tercer lugar, prefieren de nuevo trabajar a las órdenes de su mamá (7,1%), a las de la colaboradora de televisión y actriz Lalachus (nueva en el ranking con el 6,5% de los votos), y con la cantante Lola Índigo (5,2%). Otras jefas deseadas son la dos veces ganadora del Balón de Oro Aitana Bonmatí (4,5%), una amiga o ellas mismas (3,9% respectivamente), su profesora (3,2%) y, cerrando el 'top 10', la creadora de contenido conocida como Lola Lolita (2,6%).

Para ellos, el líder ideal bajo cuyas órdenes trabajarían en el futuro es el jugador del Fútbol Club Barcelona y de la selección española, Lamine Yamal (13,1%). El joven catalán entra directo al 'top 10' como jefe indiscutible para los niños españoles.

Tras él, y perdiendo el liderato, está el tenista Carlos Alcaraz (11,8%) que, aunque baja una posición, gana 3 puntos porcentuales en votos. A continuación, los niños preferirían ponerse a las órdenes de su progenitor, elegido por el 7,8% de ellos, seguido por la opción de tener como jefe al streamer Ibai Llanos (5,9%), que repite en el ranking, y trabajar para el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé (5,2%).

Además, el 10% de los pequeños considera que diferentes hitos deportivos destacan como noticias más importantes, como la retirada de Rafa Nadal del tenis, la victoria de Carlos Alcaraz en Roland Garros, la proclamación del Barça como campeón de Liga o incluso el fichaje de Xabi Alonso por el Real Madrid como entrenador.