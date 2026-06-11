Lamine Yamal, nombrado Embajador de Buena Voluntad de UNICEF

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal, embajador de Unicef - FCB

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal ha sido nombrado Embajador de Buena Voluntad de UNICEF, convirtiéndose a los 18 años en uno de los embajadores más jóvenes de la historia de la organización, según informó este jueves la Fundació FC Barcelona.

La entidad destacó que este nombramiento coincide con la celebración del Día Internacional del Juego, el 11 de junio, y pone en valor el derecho de los niños y niñas a jugar como herramienta fundamental para su desarrollo cognitivo, emocional y social.

Según explicó la Fundació FC Barcelona, el extremo catalán ha colaborado con UNICEF desde 2024 a través de distintas iniciativas de sensibilización dirigidas especialmente al público más joven, reforzando así su compromiso con los valores de solidaridad, inclusión y defensa de los derechos de la infancia.

"Me hace mucha ilusión poder ayudar a UNICEF a que los niños y niñas tengan más oportunidades y puedan vivir mejor. Espero poder contribuir a dar visibilidad al trabajo que hace la organización y ayudar a los más pequeños a través del deporte y el juego", señaló Lamine Yamal tras hacerse oficial su designación.

El nombramiento también refuerza el histórico vínculo entre el FC Barcelona, la Fundació Barça y UNICEF, una relación que se remonta a 2006, cuando ambas instituciones firmaron un acuerdo en la sede de la ONU en Nueva York impulsado por el entonces presidente azulgrana, Joan Laporta. Fruto de aquella alianza, el primer equipo de fútbol lució el logotipo de UNICEF en la parte frontal de su camiseta durante 16 años.

La Fundació Barça subrayó que el internacional español representa "una nueva generación de deportistas comprometidos", capaces de impulsar cambios positivos más allá de la competición deportiva.

En su nueva función como Embajador de Buena Voluntad, Lamine Yamal centrará parte de su labor en la promoción del derecho al juego para todos los niños y niñas y en el apoyo a menores afectados por emergencias humanitarias derivadas de conflictos armados o desastres naturales.

La organización recordó además que, según sus datos, más de 90 millones de niños menores de cinco años en todo el mundo no disponen de ningún objeto para jugar, mientras que cerca de 80 millones de menores de entre dos y cuatro años no juegan con un padre, madre o cuidador en el hogar.

Con esta iniciativa, el FC Barcelona y la Fundació Barça reafirman su apuesta por utilizar el deporte y el juego como herramientas de transformación social y de promoción del bienestar y el desarrollo integral de la infancia.