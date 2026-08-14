Landaluce y Bucsa frenan su mala racha con el debut en Cincinnati

Martín Landaluce - Europa Press/Contacto/Yannick Legare

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Martín Landaluce venció (6-3, 7-5) al británico Jack Draper para superar su debut este jueves en el torneo de Cincinnati (Estados Unidos), séptimo ATP Masters 1000 de la temporada, y cortar así una mala racha de derrotas, mientras que en el cuadro principal femenino de la WTA la también española Cristina Bucsa superó otra importante barrera con su estreno.

El madrileño, de 20 años, dejó atrás cinco partidos perdidos del tirón para avanzar a segunda ronda, donde se medirá con el italiano Matteo Arnaldi, en la cita que supone antesala al US Open, último 'Grand Slam' de la temporada. Sin victorias en la temporada de hierba ni, hasta ahora, en la pista dura americana, Landaluce firmó un sólido debut en 'Cincy' donde aprovechó las dudas de su rival.

En un duelo de necesitados, el inglés se marchó con un duro palo para su lucha interior culpa de las lesiones. El español fue mejor de inicio y firmó un 'break' temprano para ganar confianza y manejar la primera manga. Draper no tuvo opción de romper y el madrileño rubricó el primer set con un segundo 'break' para el 6-3 al resto.

Pese a empezar sacando el segundo parcial, Landaluce no lo aprovechó para marcar terreno y encajó ahí la rotura. El inglés quiso animarse y, pese a un saque poco fiable, logró incluso ponerse 2-5. Sin embargo, a partir de ahí, el español firmó cinco juegos seguidos, salvando seis bolas de set, para remontar y vencer por la vía rápida, con ganas de retomar su 2026 de irrupción.

Por otro lado, Bucsa, que llevaba cinco meses sin ganar un partido individual, lastrada por distintos problemas físicos, cortó una crisis de ocho derrotas seguidas para superar la primera ronda en Ohio. La española venció (6-2, 1-6, 7-5) a la húngara Panna Udvardy, para citarse ahora con la polaca Maja Chwalinska.

La número 40 del mundo supo sufrir en un tercer set donde vio por momentos acercarse la remontada de su rival. La española salvó cinco bolas de 'break' llegando al momento definitivo del encuentro, para apuntarse la manga y el partido al resto, con el 'break' que supuso el 7-5, en busca ahora de la tercera ronda que tiene como mejor resultado en Cincinnati desde 2023.