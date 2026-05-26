Landaluce inaugura su casillero de victorias en un Grand Slam y Bouzas cae ante Sabalenka

Archivo - Martin Landaluce of Spain in action against Cameron Norrie of Great Britain during the Mutua Madrid Open 2025, ATP Masters 1000 and WTA 1000 tennis tournament, celebrated at Caja Magica on April 24, 2025 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Martín Landaluce se ha metido este martes en la segunda ronda de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada y que se disputa sobre tierra batida, tras imponerse en cinco sets al boliviano Juan Carlos Prado (6-3, 4-6, 6-2, (3)6-7, 6-4) en la que es su primera victoria en un Grand Slam, mientras que la gallega Jessica Bouzas no pudo con la número uno del mundo Aryna Sabalenka, ante la que cayó en primera ronda en dos sets (6-4, 6-2).

Martín Landaluce sufrió para cumplir con su favoritismo y superar al boliviano Juan Carlos Padro Angelo. El madrileño se complicó un partido que tuvo que finiquitar en el quinto set después de desaprovechar un 5-3 a su favor en la cuarta manga, que le permitió sacar para cerrar el partido. Sin embargo, los nervios de cerrar su primera victoria en un Grand Slam le jugaron una mala pasada y la manga acabó cayendo, en el 'tie break', del lado de su rival, que forzó el quinto y definitivo set.

Antes, Landaluce había tomado ventaja en el encuentro después de un gran primer set, en el que se apoyó en un alto nivel con su servicio para hacer bueno su único 'break' en el octavo juego (6-3). Pero Prado reaccionaría igualando el duelo a un set tras aprovechar tres juegos seguidos --dos al resto-- en el tramo final con los que dio la vuelta a un marcador de 3-4 en contra (6-4). Una igualada que volvería a romper a su favor el español con un tercer set casi perfecto que cayó de su lado con un contundente 6-2 en el electrónico.

Ya en la quinta manga, Landaluce haría valer sus superioridad, no sin antes volver a mostrarse nervioso. Con 5-1 a su favor en el marcador y saque, el español volvería a sacar su versión más errática para dar alas a Prado. Tres juegos seguidos para el boliviano, dos en forma de 'break' que apretaba el marcador hasta el 5-4. Pero, al resto y su quinto punto de partido, Landaluce conseguiría certificar su triunfo (6-4) tras más de cuatro horas y media de juego.

No corrió la misma suerte Jessica Bouzas, que tenía el difícil desafío de medirse en su debut a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka. La gallega no tuvo apenas opciones ante una tenista bielorrusa que arrancó el partido con un cuatro juegos consecutivos, aunque Bouzas fue capaz de maquillar el resultado con dos 'break' para el 6-4 final. Más contundente fue el segundo parcial, que comenzó con un 5-0 y que concluyó con 6-2 tras una hora y cuarto de juego.

Una jornada que más allá de la actividad de los españoles tuvo la sorpresa de la eliminación del cabeza de serie número 6 del torneo, Daniil Medvedev. El ruso no pudo superar la primera ronda de Roland Garros, por séptima vez en su carrera, y cayó derrotado en cinco sets a manos del australiano Adam Wlaton (6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4) tras tres horas y 23 minutos de juego.