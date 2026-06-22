Landaluce y Munar se despiden en primera ronda de Mallorca y Eastbourne

June 11, 2026, Stuttgart, Stuttgart, Germany: Martin Landaluce of Spain serves to Taylor Fritz of United States during the BOSS OPEN - ATP250, Mens Tennis in Stuttgart, 11.6.2026, Stuttgart (TC Weissenhof e.V.), Germany - Europa Press/Contacto/Mathias Schulz

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Martín Landaluce se ha despedido del Mallorca Championships, torneo de categoría ATP 250 y disputado en hierba, después de caer este lunes en primera ronda ante el alemán Jan-Lennard Struff (6-3, 1-6, 7-5), mientras que Jaume Munar también ha dicho adiós al torneo de Eastbourne (Reino Unido), también ATP 250 y sobre césped, ante el belga Zizou Bergs (6-2, 6-4).

El madrileño, número 58 del mundo, cedió la primera manga después de ceder únicamente una vez su saque, en la única bola de 'break' de la que dispuso el germano en todo el parcial. Sin embargo, se repuso para igualar la contienda al ganar los cinco últimos juegos de la segunda manga.

Ya en la tercera, desaprovechó una pelota de rotura para situarse 5-4, antes de neutralizar la primera bola de partido de la que dispuso Struff, número 77 del ranking ATP. En el duodécimo juego, el alemán tuvo tres pelotas para cerrar la contienda y, en la tercera de ellas, acabó con la aventura de Landaluce.

Por su parte, Munar, 44ª raqueta del mundo, también se despidió en Eastbourne en un partido en el que solo tuvo una oportunidad de 'break', en el último juego de la contienda. Bergs, en el puesto 48 del ranking mundial, ató el primer set con dos roturas, y en el segundo le bastó con un quiebre para sellar su pase.