Landaluce se queda sin épica en París tras seis horas contra la sensación Cerúndolo

Martín Landaluce, torneo de Roma - Europa Press/Contacto/Psnewz/Psnewz

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Martín Landaluce se despidió de Roland Garros este sábado en tercera ronda al caer en cinco sets (6-4, 6-7(7), 7-6(4), 6-7(4), 7-6(8)) con el argentino Juan Manuel Cerúndolo, un duelo de seis horas que encumbró al verdugo de Jannik Sinner.

Landaluce, que firmó en París sus dos primeras victorias en un 'Grand Slam', se despidió con una amarga derrota tras pelear durante seis horas por meterse en octavos de final. El madrileño forzó el quinto set y la igualdad llegó hasta un 'tie-break' más, el cuarto de la tarde después del 6-4 inicial, donde Cerúndolo se reafirmó como sensación de este Abierto de Francia sin favoritos.

El argentino venía de cargarse al número uno Sinner, remontando dos sets abajo y un 1-5 en el tercero, y demostró ante el español que también sabe sufrir. Landaluce, que había sacado adelante dos épicos encuentros a cinco sets, tuvo un tercer órdago en un Cerúndolo que tuvo bola de parcial en el segundo, pero que empezó a temer al español con ese 'tie-break' esquivo.

En el tercero, sin embargo, el argentino fue más contundente en ese momento decisivo que de nuevo decidió la manga, pero la respuesta del madrileño, quien ya dejó muestras de sus buenas sensaciones en tierra con los cuartos de final de Roma, fue forzar el quinto set después de una manga muy igualada. Ese quinto, ya pasadas las cinco horas de partido, también tuvo intercambio de 'breaks', y una muerte súbita más agónica si cabe.

Juan Manuel Cerúndolo se la apuntó para frenar a un Landaluce que, a sus 20 años, se marchó herido pero orgulloso de una proyección que no deja de mirar hacia arriba. El argentino, convertido en jugador a seguir en un torneo sin Carlos Alcaraz, Sinner ni Novak Djokovic, se citó en octavos con el italiano Matteo Berrettini, quien salvó dos bolas de partido en el quinto set ante el argentino Francisco Comesaña (7-6(3), 5-7, 7-6(4), 6-4, 7-6(13).