Landaluce remonta al verdugo de Alcaraz en Miami y avanza a cuartos de final

Archivo - Martin Landaluce of Spain in action against Cameron Norrie of Great Britain during the Mutua Madrid Open 2025, ATP Masters 1000 and WTA 1000 tennis tournament, celebrated at Caja Magica on April 24, 2025 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Martín Landaluce ha vencido este martes por 2-6, 7-6(6) y 6-4 al estadounidense Sebastian Korda y se ha clasificado para los cuartos de final del torneo de Miami (Estados Unidos), de categoría ATP Masters 1000 y que se está disputando sobre pista dura.

Landaluce, que está firmando en las instalaciones de Florida un torneo de ensueño para él, derrotó en dos horas y media a un Korda que había sido en la anterior ronda el verdugo del también español Carlos Alcaraz. Y para colmo, el jugador madrileño lo consiguió remontando.

En el set inicial, Korda no malgastó un 15-40 al resto en el sexto juego y además cerró a su favor esa primera manga con otro 'break'. El siguiente set mostró aún mayor igualdad, sin verse ni una sola pelota de quiebre, por lo que el 'tie-break' fue inevitable y dictó sentencia.

Landaluce lo empezó mejor entonado y con ventajas (3-1, 4-2), pero su adversario se recompuso rápidamente y llegó a tener bola de partido con 5-6; entonces el madrileño sacó arrestos para neutralizar ese escenario, adjudicarse tres puntos seguidos y abrochar la muerte súbita a su favor.

Aunque logró una rotura temprana en plena inercia positiva, Landaluce cedió su servicio en el quinto juego (3-2) y no fue hasta el décimo cuando asestó el golpe definitivo por la victoria, sin dejar escapar al resto un 15-40 que le supo a gloria. Ahora se enfrentará en la próxima fase al checo Jiri Lehecka o al también estadounidense Taylor Fritz.