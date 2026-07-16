Lando Norris, penalizado 10 posiciones en Spa por cambiar la unidad eléctrica de potencia

04 July 2026, United Kingdom, Towcester: British formula one driver Lando Norris of team McLaren competes during qualifying at Silverstone Circuit, ahead of the British Formula One Grand Prix. Photo: David Davies/PA Wire/dpa - David Davies/PA Wire/dpa

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto británico Lando Norris será penalizado con diez puestos en la parrilla del Gran Premio de Bélgica de este fin de semana después de que McLaren haya optado por instalarle una nueva unidad electrónica de potencia para intentar solucionar sus problemas de fiabilidad, según informó este jueves el equipo británico.

El coche número 1 llevará una cuarta unidad electrónica de potencia, superando el número permitido.

"McLaren Mastercard Formula 1 Team instalará una cuarta unidad electrónica de potencia en el coche número 1 este fin de semana en Spa, superando el número permitido y con una penalización de 10 puestos en la parrilla de salida", señaló el equipo británico.

Este recalcó que la primera unidad electrónica de potencia del coche de Norris "sufrió una avería grave en China, lo que impidió que Lando pudiera comenzar la carrera", mientras que la segunda, instalada en Japón, "tuvo que ser retirada para su reparación tras presentar problemas en los entrenamientos libres, lo que obligó a usar una tercera y última unidad electrónica de potencia dentro del límite permitido".

"Si bien la segunda unidad electrónica de potencia pudo repararse después del Gran Premio de Japón, sufrió una avería grave en la FP2 de Mónaco y fue retirada nuevamente. Si bien la unidad de electrónica de potencia que instalamos en Japón y que hemos usado en todas las sesiones desde Miami ha funcionado de manera fiable, Mercedes-AMG High Performance Powertrains ha introducido una serie de mejoras de fiabilidad en sus nuevos sistemas de electrónica de potencia", añadió.

De todos modos, McLaren aclaró que "para aprovechar estas mejoras" debe asumir esta pnenalización. "Hemos optado por hacerlo en Bélgica, un circuito donde los adelantamientos son relativamente más frecuentes, a diferencia de las dos siguientes carreras en Hungría y Zandvoort. Ahora planeamos utilizar esta cuarta unidad de electrónica de potencia durante el resto de la temporada, con el fin de maximizar la fiabilidad y minimizar las penalizaciones deportivas para Lando", sentenció.