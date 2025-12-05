El lanzado Villarreal y el Getafe miden sus ambiciones y Alavés y Real buscan aire en el derbi

Archivo - Mauro Arambarri of Getafe CF and Dani Parejo of Villarreal CF in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and Villarreal CF at Coliseum de Getafe stadium on March 30, 2025, in Getafe, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El lanzado Villarreal CF intentará mantenerse en la pelea por el título de LaLiga EA Sports 2025-2026 sacando una victoria más en el Estadio de la Cerámica ante un siempre rocoso Getafe CF que quiere mirar hacia arriba, mientras que en el Estadio de Mendizorrotza habrá un derbi entre dos equipos que quieren alejar el peligro como el Deportivo Alavés y la Real Sociedad, en partidos correspondientes a la jornada 15 del campeonato que se celebran este sábado.

En el Estadio de la Cerámica se abrirá la actividad sabatina (14.00 horas) con un atractivo duelo entre el Villarreal CF, tercer clasificado, y el Getafe CF, séptimo, dos equipos que juegan estilos diferentes, pero efectivos, sobre todo el del 'Submarino Amarillo'.

El conjunto castellonense puede presumir de ser uno de los equipos más en forma de LaLiga EA Sports. Lleva seis jornadas sin perder, las últimas cinco saldadas con victorias, y en su feudo sólo ha cedido dos puntos, los del empate a dos ante el Real Betis, un partido que tuvo casi 'ganado'.

El equipo que entrena Marcelino García Toral está, con un partido menos, a cinco puntos del líder FC Barcelona y pretende seguir enganchado a esa zona de privilegio y defenderse del acoso del Atlético de Madrid, cuarto a un punto y también con un choque más. Todo antes de recibir el miércoles al FC Copenhague danés en la Liga de Campeones, donde su futuro no es tan óptimo, por lo que podría no haber tantas rotaciones como en otras ocasiones.

El Villarreal viene de sufrir para pasar a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, necesitando los penaltis ante el modesto Antoniano tras un choque donde tiró de jugadores habituales como Sergi Cardona, Renato Veiga, Nicolas Pépé, Thomas Partey o Pape Gueye, los cuales podrían tener descanso en un equipo donde volverían futbolistas como Alberto Moleiro, clave el pasado fin de semana en la victoria por 2-3 ante la Real Sociedad, Ayoze Pérez, Santi Comesaña, Tajon Buchanan o Juan Foyth.

También sufrió para estar entre los 32 mejores del torneo copero el Getafe CF, que evitó en el último suspiro los penaltis ante el Navalcarnero, frente al que fue perdiendo 2-0 y ante el que José Bordalás sí hizo una rotación masiva en su once inicial.

El conjunto azulón no llega en un momento tan entonado en cuanto a los resultados, pero está volviendo a mostrar su competitividad y su triunfo (1-0) de la semana pasada en casa ante el Elche CF le permitió romper un pequeño mal momento de dos derrotas seguidas por 1-0 ante el Atlético de Madrid y el RCD Mallorca y volver a asomarse a la zona europea.

El Getafe no podrá acceder a ella porque está a cuatro puntos del sexto, el RCD Espanyol, pero para presionarle necesitará asaltar un estadio donde gana desde la campaña 18-19, aunque ha empatado en las dos últimas visitas. Para ello, deberá oponer su disciplina defensiva para detener uno de los mejores ataques de la Liga y mejorar también arriba porque sólo ha sido capaz de hacer seis tantos lejos del Coliseum.

DERBI VASCO EN MENDIZORROTZA

En una situación diferente se encuentran el Deportivo Alavés y la Real Sociedad, que se miden en un derbi vasco en el Estadio de Mendizorrotza (16.15 horas) en busca de sumar tres puntos que les permitan coger distancia con un descenso que ambos ven todavía cercano.

Los dos equipos llegan a este choque separados por tan sólo un punto, el que tiene de ventaja el guipuzcoano sobre el vitoriano, aunque ambos están con sensaciones diferentes pese a encajar derrotas en la pasada jornada del campeonato. La Real perdió en Anoeta por 2-3 ante el Villarreal CF, lo que puso fin a un momento de recuperación de seis jornadas sin perder y con 12 de los 18 puntos, mientras que el Alavés cayó en el Spotify Camp Nou para encadenar su tercera derrota seguida, la cuarta en los últimos cinco partidos.

Con todo, los 'txuri-urdines' están a cuatro puntos de la zona de descenso que marca el Girona FC y tratarán de volver a la senda de la victoria para no sólo coger aire sino para no desengancharse más de la zona de acceso a competición europea que tienen a ocho puntos. Más cerca ven el peligro los 'babazorros' que apelan a su fortaleza en Mendizorrotza, donde han sacado 11 de sus 15 puntos, ante un rival al que le cuesta más a domicilio.

El argentino Eduardo Coudet, técnico del Alavéds, no podrá contar con el sancionado Antonio Blanco; mientras que Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad, sigue con la importante baja de Mikel Oyarzabal y tampoco podrá contar con Igor Zubeldia, Orri Steinn Oskarsson y Yangel Herrera.

--PROGRAMA DEL SÁBADO DE LA JORNADA 15 DE LALIGA EA SPORTS.

Villarreal-Getafe. Busquets Ferrer (C.Balear)14.00 horas.

Alavés-Real Sociedad. Alberola Rojas (C.Cast-manchego)16.15 horas.

Betis-Barcelona. Hernández Maeso (C.Extremeño) 18.30 horas.

Athletic Club-Atlético de Madrid. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 21.00 horas.