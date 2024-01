Laporta: "Acepto la fórmula de Xavi porque me la propone una leyenda del barcelonismo"

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado que acepta "la fórmula" de Xavi Hernández, la de dejar el banquillo del primer equipo a final de temporada, porque es "una leyenda del barcelonismo", y ha recalcado que es "una persona honesta" y que "ama" al club y que por eso confía en su "compromiso" hasta el final.

"Xavi me comunicó que a final de temporada se marcharía. Quería acabar la temporada, y es una fórmula que la acepto porque es Xavi el que me la propone, que es una leyenda del barcelonismo. Es una persona honesta que actúa con toda dignidad y que ama al Barça. Su compromiso y de su staff es máximo hasta el final de temporada", señaló en declaraciones facilitadas por el club.

Laporta visitó al equipo este domingo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y dirigió unas palabras a los jugadores en el vestuario, justo el día después de que perdiese en casa contra el Villarreal (3-5) y de Xavi anunciase que se marcharía cuando terminase la temporada.

Además, el máximo mandatario culé reconoció que no esperaban encontrarse en esta situación a estas alturas. "Tenemos ganas de remontar esta situación, que no es agradable para nadie. Lo que requiere el momento es máxima unión. El club, en estos momentos, está bajo control institucionalmente, económicamente y socialmente; en el aspecto deportivo no están saliendo las cosas como habíamos planificado. Venimos de una temporada en la que ganamos LaLiga y la Supercopa de España y pensábamos que con una plantilla mejorada tendríamos unas mejores expectativas, pero no se está cumpliendo", subrayó.

A pesar de todo, confía en las opciones del cuadro azulgrana en lo que queda de campaña. "LaLiga está difícil, pero todavía no está perdida; hay que luchar por quedar lo mejor posible, sin descartar ganarla. Hay que poner todo lo que tenemos para intentar ganar la 'Champions'. Estamos en la eliminatoria contra el Nápoles, vamos paso a paso y creo que con compromiso, con más carácter, sin perder la concentración y con el entrenador dándolo todo, que sé que lo hará, y con los jugadores con pleno compromiso podremos conseguir a final de temporada alguno de los objetivos que nos hemos marcado", indicó.

Por último, Laporta mandó un mensaje a los aficionados barcelonistas. "Tenéis que pensar que esta es una temporada complicada, hemos tenido que ir a Montjuïc. Al final de este año volveremos al Spotify Camp Nou si no hay ningún imprevisto y todo va como estaba planificado. En primer lugar, quiero agradecer el compromiso con el equipo y el club, porque la afición está respondiendo", explicó.

"Ayer tuvimos la segunda mejor entrada en Montjuïc, pero ya no es solo la entrada, sino la afición animando en todo momento, en momentos de máxima dificultad para el equipo, y eso quiero agradecerlo. Les pido que sigan así, que vuelvan a hacer el esfuerzo de ir a Montjuïc y que vuelvan a animar al Barça el día de Osasuna", finalizó.

