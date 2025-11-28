Laporta acusa al Real Madrid de "barcelonitis" y de "estirar como un chicle" el 'caso Negreira'

Archivo - Florentino Perez, President of Real Madrid and Joan Laporta, President of FC Barcelona, during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid C.F. and FC Barcelona at Santiago Bernabeu stadium on October 26, 2025 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, acusó este viernes al Real Madrid y a su presidente, Florentino Pérez, de mantener una "profunda barcelonitis" y de "estirar como un chicle" el 'caso Negreira', horas antes de la presentación del libro 'principat blaugrana: un país amb sentiment culer' en la Sala Green Box de Andorra la Vella (Andorra).

"Ahora que me acuerdo de las declaraciones en la Asamblea del Madrid, que no he tenido oportunidad de comentarlas y ahora que estoy en Andorra las comento", inició Laporta, antes de cargar contra el relato del club blanco sobre los pagos al exvicepresidente del CTA.

"Creo que están fuera de juego y demuestran una profunda barcelonitis. Han de hablar del Barcelona para justificar no sé qué* Están estirando como un chicle el tema de Negreira, porque saben que no hay nada, pero es su manera de justificar una cosa que no es cierta: el Barça no ha comprado nunca un árbitro", afirmó.

Laporta aseguró también que al Barça "generalmente no le favorecen los árbitros", mientras que "lo que sí es cierto es que han favorecido toda la vida al Real Madrid".

Puso como ejemplo el de la semana pasada en el duelo contra el Elche. "El Madrid marca dos goles que para mí no lo son, uno toca Bellingham con la mano y en el otro Vinicius rompe la nariz a Iñaki". "Esos dos goles no tendrían que haber subido al marcador y ahora el Barcelona estaría liderando LaLiga", añadió.

En su respuesta a las críticas procedentes del Bernabéu, el dirigente blaugrana sostuvo que en el Madrid "tienen una manía persecutoria contra la mejor etapa de la historia del Barcelona", recordando que entre 2004 y 2015 el club fue "hegemónico", "la referencia mundial" y "el equipo que jugaba mejor, reconocido y admirado por todo el mundo".

Asimismo, acusó al conjunto blanco de intentar "influenciar a los árbitros cada semana a través de su canal de televisión" y replicó a los ataques de Florentino Pérez al presidente de LaLiga, Javier Tebas.

"Me da que pensar mal. Yo he tenido mis más y mis menos con Tebas, pero es una persona noble y que vive con mucha presión su cargo. Tenemos una relación normal, no de privilegio. El Madrid tiene un enfrentamiento con LaLiga y están obsesionados con echarle. Querrán poner a alguien, y me pregunto quién", sentenció Laporta desde el Principat d'Andorra.