Laporta apunta al tope salarial, a LaLiga y a la Junta anterior como culpables del adiós de Messi

"Messi ha mostrado su voluntad de quedarse, estoy triste pero también convencido de que hemos hecho lo mejor para el FC Barcelona"

El presidente explica que hay 487 millones de pérdidas en la última temporada, fruto de la "calamitosa" gestión de Bartomeu y su Junta

BARCELONA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha explicado este viernes la versión del club sobre la marcha de Leo Messi, confirmada este jueves, y ha asegurado que se debe a la mala situación económica del club, sin margen salarial por la "calamitosa" gestión de la Junta anterior, a tener que cumplir con el 'fair play' financiero de LaLiga y por no querer hipotecar el futuro del club para aceptar un acuerdo de LaLiga con un fondo inversor que sería la única vía para inscribir a Messi.

"Sin tener margen salarial, porque la Junta anterior con su acción talentosa excedió el límite salarial, no ha habido tiempo de reconducir la situación. Y la única vía para tener masa salarial para inscribir a Messi pasaba por aceptar una operación (la de LaLiga con el fondo CVC) que no vemos de ninguna manera interesante para el Barça, por el importe y por el poner a disposición de esa operación, durante 50 años, parte de los derechos audiovisuales del Barça", esgrimió en rueda de prensa.

Laporta aseguró que había acuerdo con Messi para que siguiera un mínimo de dos temporadas más en el Camp Nou, pero que no se pudo hacer efectivo por la imposibilidad de inscribir ese contrato, que llegó a tener dos formas distintas (dos años a pagar en cinco, o cinco años con menos salario por año), dentro del límite salarial y el 'fair play' financiero marcado por LaLiga.

"Leo se quería quedar en el Barça, nosotros queríamos que se quedara. El hecho de que se quisiera quedar fue determinante, su voluntad de quererse quedar. Pero este juego, este proceso, ha llegado a un momento en que tienes que plantarte y dejar las emociones fuera, analizarlo con rigor y frialdad que aportan los números. Y dentro de LaLiga, nos tenemos que acoger a esta norma aunque pensemos que debería haber sido más flexible. Pero la norma la conocíamos, no la podíamos cumplir por la herencia recibida", argumentó.

En cuanto al acuerdo entre jugador y club, fue más allá. "Estábamos muy emocionados con las dos opciones de contrato, con el contrato de dos años a pagar en cinco llegamos incluso a encajar las manos. También emocionados con el contrato de cinco años. Ayer teníamos que estar firmando, pero las circunstancias han hecho que se llegue a esta situación y a esta solución", lamentó.

Y, entre esos motivos que llevan al Barça y a Messi a separar sus caminos, está también la mala situación económica del club. "Quisiera decir que hemos recibido una herencia nefasta. Esto ha hecho que la masa salarial deportiva sea del 110 por ciento respecto a los ingresos totales del club. No tenemos margen salarial. Las normas que rigen LaLiga pasan por un 'fair play' financiero que marca límites y no tenemos margen", reiteró.

Por todo ello, tiene claro quiénes o qué son culpables a la hora de no poder seguir contando con Messi. "La base de todo es la calamitosa y nefasta gestión de las Juntas anteriores. Es un lastre que no se soluciona de la noche al día. Para hacer la auditoría han tardado dos meses, y son primeras conclusiones por una trama que incluye el 'Barça Gate' o el 'Espai Barça', cuando no es una cosa, es otra", argumentó.

"Pero miraremos adelante, y con las decisiones de la auditoría tendremos que actuar. Igual que dije que no usaría el retrovisor, no quiero ser cooperador necesario de cosas que son delictivas e incorrectas. Es una mala gestión, son decisiones que nos cuesta entender cómo se tomaron. Muy presionados deberían estar", ahondó Laporta, que dio a entender que tomará medidas contra Bartomeu y su Junta.

Y, sobre el 'fair play' financiero de LaLiga, fue claro. "No quiero hacer victimismo. La normativa ya la conocíamos, pero ellos no me pueden hacer aceptar una operación que pensamos que pagan una tercera parte de lo que nosotros creemos. Entiendo que algunos clubes lo acepten, pero nosotros somos el Barça. No voy a hipotecar el largo plazo por el corto plazo. Nos plantamos. Esto tiene consecuencias, pero por encima de todo está la institución, el FC Barcelona", recalcó.

A nivel personal, fue claro: "Messi se lo merece todo, ha mostrado su voluntad de querer quedarse en el Barça y su estima al Barça. Estoy triste pero también estoy convencido de que hemos hecho lo mejor para los intereses del FC Barcelona".

Laporta, esta vez, movió ficha rápido. Apenas horas después de que el jueves por la tarde el club confirmara que Leo Messi no seguiría vistiendo de blaugrana, el presidente quiso dar explicaciones a los medios y no dar lugar a especulaciones. Dio la cara por el club, explicó los motivos que, desde su punto de vista y el de la entidad, llevaron a no poder retener al jugador argentino, cuya versión podría llegar más adelante.

HOMENAJE A MESSI, COMO EL '10' QUIERA

Habrá un homenaje del club a Leo Messi y será como el argentino quiera. Así de claro fue Laporta. "El homenaje será el que Leo Messi. Le haríamos un homenaje diario a Messi, por lo que ha dado al Barça. Pero estamos en esta situación de restricciones sanitarias que parece ser que lo hace complicado. Pero espero ver algún día el homenaje que merece Messi en Can Barça", auguró.

Sin Messi, lo cierto es que el equipo necesita aire fresco y abrir una nueva era. "Nosotros queríamos que el 'post Messi', esta etapa que se inicia hoy, fuera de aquí a dos años. Pero se ha adelantado el 'post Messi' estos dos años, todos querríamos seguir disfrutando de la magia de Leo más años pero no puede ser", lamentó.

Una nueva etapa que se abrirá con cambios, pero tirando de una plantilla de "profesionales y talento" que tienen que llevar al Barça "al camino de los éxitos". "Los he visto expectantes, creo que van asimilando que el futuro es esplendoroso. Hay jugadores con ganas de demostrar su talento, con el sueño de triunfar aquí. Pienso que el club va a imprimir mucha profesionalidad, exigir mucha implicación y a la vez vamos a dar máximo apoyo a jugadores y cuerpo técnico", esgrimió tras visitar a la plantilla, en la Ciutat Esportiva, antes de su comparecencia pública.

EN BREVE, DETALLES DE LOS 487 MILLONES DE PÉRDIDAS

Mucho más grave es la situación económica del club. De no ser así, el encaje del nuevo contrato de Messi dentro del 'fair play' financiero de LaLiga habría sido posible. "Las pérdidas previstas eran del orden de 200 millones, pero serán de 487 millones, que es mucho", apuntó Laporta.

"Daremos detalles y pondremos en conocimiento de los socios las conclusiones de la auditoría. Son las conclusiones que nos han llevado a hacer el cierre que hemos hecho, que pondrá de manifiesto la realidad del club en cuanto a pérdidas y endeudamiento. Es cierto que la situación real del club en consecuencia de la herencia recibida ha influido a la hora de ponerlo todo en la balanza y tomar la decisión respecto a Messi", aseveró al respecto.