Laporta: "El arbitraje ha sido una vergüenza, es inadmisible lo que nos han hecho"

El presidente electo del FC Barcelona, Joan Laporta, en el Village del Barcelona Open Banc Sabadell 2026 - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo del FC Barcelona, Joan Laporta, calificó de "vergüenza" la actuación arbitral en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, en la que el conjunto blaugrana quedó eliminado, y aseguró que el club presentará nuevas quejas formales por unas decisiones que considera "inadmisibles".

"A ver, en primer lugar yo lo que quiero es felicitar al Atlético de Madrid por el pase a semifinales, pero esto no quita que el arbitraje de ayer, tanto del árbitro como del VAR, fuera una vergüenza, una vergüenza. Es intolerable lo que nos han hecho", afirmó Laporta a los medios en el Village del Barcelona Open Banc Sabadell.

Laporta lamentó también que en el partido de ida, el 0-2 para el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, no pitaron a favor del Barça un penalti que "era de libro" y además aseguró que la expulsión de Pau Cubarsí "era una tarjeta amarilla".

El dirigente, que volverá a tomar posesión del cargo de presidente a partir del 1 de julio tras ganar los comicios del 15 de marzo, insistió en que la actuación del VAR resultó decisiva en varias acciones.

"Giuliano no tenía la pelota controlada, por lo tanto era amarilla. El árbitro pitó bien, pero el VAR le hizo rectificar y puso una roja que nos perjudicó mucho. Ha sido una eliminatoria en que las decisiones arbitrales nos han perjudicado mucho y en la vuelta ha pasado lo mismo", señaló.

En ese sentido, denunció otra expulsión en el partido de vuelta. "Nos han expulsado a un jugador cuando Koundé podía perfectamente llegar a la pelota, no era el último hombre Eric Garcia. El árbitro pitó la amarilla, que era lo que correspondía, y el VAR le hizo rectificar otra decisión equivocada", apuntó.

Laporta también criticó varias acciones concretas del encuentro en el Riyadh Air Metropolitano, que este martes terminó con victoria (1-2) del Barça, insuficiente para remontar. "El gol (aunlado) de Ferran era gol, el penalti a Olmo era penalti. La agresión a Fermín, valoradla como queráis, pero eso era intolerable, porque a Fermín le han abierto toda la parte del labio por la parte de arriba. Es un chaval que estaba sufriendo cuando le cosían y ni tarjeta. No es admisible", manifestó.

El presidente electo avanzó que el club ya ha iniciado movimientos formales. "Presentamos una queja y la respuesta fue que no era admisible la queja. Ahora estamos pidiendo explicaciones. Se volverá a hacer una queja porque lo que no es admisible es lo que nos hicieron otra vez ayer. Son decisiones que han sido muy perjudiciales a los intereses del Barça y es intolerable. Es una vergüenza", reiteró.

Además, recordó precedentes recientes. "Si me remonto al año pasado, también fuimos eliminados después de un gran partido en el campo del Inter por un gol en el que había una falta previa a Gerard Martín. Fastidia mucho, como aficionado culé", indicó, subrayando que habla "como culé", aunque ostente el cargo de presidente electo, pues el presidente oficial del FC Barcelona es Rafa Yuste.

Pese a todo, Laporta asumió que la eliminatoria ya no tiene solución. "Por desgracia, aunque se presente una queja, los cuartos de final ya están sentenciados y el Barça no podrá estar", lamentó, antes de pedir centrarse en LaLiga. "Ahora lo que hemos de hacer es concentrarnos en LaLiga. Si conseguimos ganar esta Liga, que ha estado muy trabajada, y la sumamos a la del año pasado, serían dos Ligas consecutivas", explicó.

Por último, rechazó las críticas sobre un supuesto favoritismo arbitral hacia el Barça. "Decir que los árbitros favorecen al Barça es de sinvergüenzas. Solo tienen que mirar esta eliminatoria de Champions. Es una vergüenza, no se lo cree nadie", concluyó Laporta.