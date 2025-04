Laporta: "En el Barça luchamos contra todo y contra todos"

"La inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor se realizó correctamente"

BARCELONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, volvió a ser crítico este jueves con el asedio de LaLiga en el caso de las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor, las cuales defendió que se "realizaron correctamente", y aceptó que la vida en el equipo azulgrana es "luchar contra todo y contra todos".

"La inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor se realizó correctamente, ya dije que habíamos conseguido todos los requisitos y eso continúa vigente", dijo después de un acto en Barcelona con motivo de los 30 años de la Fundación del Barça, "el alma del club": 'Tant se val d'on venim. 30 anys de la Fundació Barça a través de la mirada de Kim Manresa'.

Durante el acto, con la presencia de Hansi Flick, el dirigente culé agradeció al técnico alemán su manera de querer al club y su esfuerzo por entender lo que supone ser del Barça. "En el Barça hemos de luchar contra todo y contra todos, afirmó.

"Hansi tiene su lógica, es riguroso y estricto", apuntó, tras el acto, explicando la intranquilidad del técnico. "Llegan algunas noticias y me pregunta: '¿Volverá a pasar esto? No lo sé pero seguiremos luchando'", confesó un Laporta que no valoró la decisión del Consejo Superior de Deportes este jueves de estimar el recurso del FC Barcelona y mantener las licencias de Dani Olmo y Pau Víctor.

"Flick estaba preocupado ayer antes del partido, con esas noticias, que no es por casualidad. Son intentos de desestabilizar al equipo. Cuando salen estas noticias los jugadores, el entrenador, se preocupan, afortunadamente fueron fuertes. Entendieron que no iba a suceder nada", añadió sobre el anuncio de la patronal.

LaLiga invalidó la venta de los palcos VIP del Spotify Camp Nou y redujo el límite salarial del Barça, insistiendo en que el club blaugrana no podía inscribir a Olmo ni Pau Víctor, horas antes del duelo de semfinales de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Laporta se mostró tranquilo y confesó que sueñan con el triplete. "A la afición le digo que disfrute del momento", dijo.

"Un equipo que está exhibiendo mucha calidad, con un entrenador que está dirigiendo de manera extraordinaria. No hay ni titulares, ni suplentes. Soñar es gratis, que sigan soñando porque se puede hacer realidad. Se han superado muchas adversidades", terminó.