Laporta celebra que el CTA reconozca el error ante el Girona y avisa: "Al Barça nadie le devuelve ese punto"

El expresidente y precandidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta en un acto electoral en Mercabarna - CANDIDATURA JOAN LAPORTA

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente y precandidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta ha visitado este martes diferentes paradas de Mercabarna en un acto de su precandidatura 'Defensem el Barça', donde ha celebrado que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) haya reconocido el error que dio un gol al Girona FC que provocó la derrota del equipo blaugrana, pero ha avisado de que ese punto no se sumará en la clasificación.

Durante su atención a los medios, Laporta se ha referido a la resolución del CTA de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que ha reconocido que el VAR debería haber intervenido para anular el segundo gol del Girona FC en el partido de LaLiga EA Sports ante el Barça en Montilivi (2-1).

"Respecto a la resolución del CTA de ayer, se reconoce una evidencia. Es algo que ya se podía haber reconocido antes y que se podría haber evitado si el VAR hubiera intervenido. Era una jugada muy clara, no conflictiva. Si se miraba desde el VAR era clamorosa", afirmó Laporta.

El CTA admitió que el delantero Claudio Echeverri pisó "temerariamente" a Jules Koundé antes del tanto de Fran Beltrán y que el VAR revisó la acción pero la consideró "interpretable", validando el gol. En este sentido, Laporta insistió en que "se pitan todos los pisotones y aquel era un pisotón clamoroso. Si el VAR entra, se evita el gol del Girona que acabó condicionando el resultado del partido. Reconocerlo está muy bien, pero el perjuicio ya está hecho".

"Está bien que lo hayan reconocido. Rectificar es de sabios y les felicito por haberlo hecho. Pero al Barça nadie le devuelve ese punto que, como mínimo, dejamos de conseguir como consecuencia de esa jugada", añadió el dirigente, que recalcó que la queja azulgrana estaba "fundamentada".

"La sensación que nos queda es que teníamos razón y que nuestra queja era fundamentada, pero eso no cambia nada. Esperamos que esto no se vuelva a repetir", subrayó Laporta, quien insistió en que el reconocimiento posterior no altera el resultado ni la clasificación.

El precandidato aseguró que esta situación debe servir de estímulo competitivo para la plantilla. "Esto también nos motiva más. Tenemos que ser muy superiores a los rivales para ganar, y el equipo tiene que estar mentalizado de que debe competir a un nivel muy alto, con intensidad, y ser mucho mejor que el adversario en cada partido", señaló.

"Tenemos talento, compromiso y un esfuerzo titánico por parte de nuestros jugadores. Estoy convencido de que iremos en esa línea y de que vamos a ganar LaLiga contra todo y contra todos. Y si estas situaciones se evitan, tendremos todavía más opciones", concluyó Laporta.

En el acto, Laporta recorrió los pabellones A y B del recinto y compartió impresiones con paradistas y trabajadores. La visita, según la candidatura, ha servido para reforzar el vínculo con el tejido económico y social de la ciudad y explicar las líneas maestras de un proyecto que apela a la continuidad, la estabilidad y la ambición para consolidar "un club fuerte, sostenible y competitivo".