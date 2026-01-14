Laporta declarará el viernes como investigado por una presunta estafa de 91.500 euros en 2016

Archivo - El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, a su salida de la Ciutat de la Justícia este viernes tras declarar como testigo por el 'caso Negreira' - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, declarará este viernes en el Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona como investigado por una presunta estafa de 91.500 euros ocurrida en 2016, según el auto consultado por Europa Press.

La titular del juzgado también ha citado a declarar como investigados al vicepresidente del club blaugrana, Rafael Yuste, y a otros dos exdirectivos: el economista Xavier Sala i Martín y el exdirector general Joan Oliver.

Según el auto avanzado por 'El Periódico' y al que ha tenido acceso Europa Press, la querellante, en ejercicio de su actividad inversora, tuvo conocimiento a mediados de 2016 de dos oportunidades de inversión a través de un agente de banca privada "que presentaban condiciones atractivas".

CORE STORE Y CSSB LIMITED

Una de ellas era invertir en Core Store, sociedad con sede en España que ofrecía una rentabilidad de un 6%, de forma que la inversión sería destinada a la ejecución de un plan estratégico para el ascenso del Club de Futbol Reus Deportiu desde segunda división B a segunda división A.

La segunda, invertir en CSSB Limited, sociedad radicada en Hong Kong, siendo la inversión destinada a un proyecto de creación en China de una academia de formación futbolística inspirada en La Masia del Fútbol Club Barcelona.

La querellante sostiene que invirtió un total 104.000 euros entre las dos sociedades, con las que presuntamente tienen una vinculación los investigados, de los cuales sólo recuperó 12.500 euros en 2024.

Inicialmente, la querella se archivó, pero un recurso presentado ante la Audiencia de Barcelona obligó a reabrir la causa.

La instructora también ha citado este viernes a representantes de Core Store y CSSB Limited, con las que presuntamente tienen una vinculación los investigados, para tomarles declaración.