Laporta: "Estamos encantados con Griezmann, pero abiertos a todas las propuestas"

Archivo - 22nd April 2021; Real Club de Tennis, Barcelona, Catalonia, Spain; ATP Tour, Mens Singles, Barcelona Open Tennis; Joan Laporta FCBarcelona president during Barcelona Open Banc Sabadell Trofeo Conde de Godó at Real club de Tenis Barcelona

Archivo - 22nd April 2021; Real Club de Tennis, Barcelona, Catalonia, Spain; ATP Tour, Mens Singles, Barcelona Open Tennis; Joan Laporta FCBarcelona president during Barcelona Open Banc Sabadell Trofeo Conde de Godó at Real club de Tenis Barcelona - Marc G. Aloma / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró este jueves que las restricciones económicas del club están "motivadas por la herencia" de las anteriores juntas y dejó la puerta abierta a una posible salida de Antoine Griezmann, además de confirmar que la renovación de Messi "progresa adecuadamente" aunque ofreciese más detalles.

Laporta atendió a los medios de forma distendida durante la presentación de Memphis Depay, el tercer fichaje de este verano tras el 'Kun' Agüero y Eric García. Antes de referirse al delantero neerlandés, del que destacó su "personalidad dentro y fuera del campo", abordó los temas más actuales del club, entre ellos, el futuro de Antoine Griezmann.

Laporta no cerró la puerta a un posible intercambio. "Tiene contrato en vigor, es jugador del Barça y salvo que se produzca una circunstancia distinta, nosotros contamos con él. Ha habido movimientos en el mercado y esto es normal, pero no podemos negar un interés por el jugador", dijo.

"El mercado está empezando ahora, prácticamente no se ha movido nada por covid, reducción ingresos, ciertas dificultades... y no hay alegría en el mercado. Jugadores como Griezmann tienen mercado y hay clubes interesados. Nosotros tenemos que construir una plantilla buscando el equilibrio financiero. No tenemos ningún problema con Griezmann, estamos encantados con él, pero estamos abiertos a todas las propuestas que se presenten porque estamos en un momento delicado", apuntó.

"Los jugadores que hemos ido sumando sí pueden ser inscritos", apuntó al ser cuestionado sobre el límite salarial. "Pero ya lo sabéis, las restricciones vienen motivadas por la herencia que tenemos. Tenemos una nomina salarial deportiva que excede el total de ingresos del club y el ratio que tenemos no nos lo pone fácil para fichar a nuevos jugadores en este mercado", dijo Laporta en su intervención en el Camp Nou.

Y con este contexto, "aquí estamos trabajando muy bien con la Liga". "Mateu Alemany está haciendo un trabajo soberbio y la secretaría técnica y el departamento de fútbol. Tenemos que seguir las normas, más allá de que pensemos que sean más estrictas que en otros países. Hay que trabajar en este marco y tenemos confianza. De algún modo reduciremos esa masa salarial o quizá encontremos alguna fórmula aceptable para la Liga y valorar ese 'fair play'", añadió.

"Estamos viendo buena voluntad por parte de LaLiga y de su presidente. Él es el primer interesado que grandes jugadores como Depay jueguen en la Liga española. Hay unas normas y entre todos estamos intentando conseguir los objetivos siguiendo estas normas. Es un problema que no negaré que existe pero lo resolveremos en el interés de todos", auguró Laporta.

Preguntado por Messi, el presidente culé recordó que el argentino "siempre ha dicho que quiere continuar en el Barça". "Estamos progresando en las negociaciones que comporta un contrato de esta índole. Queremos que Leo siga y es un sueño que queremos hacer realidad, que continúe mucho tiempo con nosotros y que comparte equipo con jugadores de enorme talento, respetando siempre a los jugadores", comentó.

"En su debido momento conoceréis la noticia que todos estamos esperando y por la que estamos trabajando todos. No voy a comentar las negociaciones y detalles que quedan para llegar a la conclusión del contrato. Puedo decir que progresa adecuadamente, que estamos todos muy satisfechos con la actitud de cada parte", matizó Laporta.

"Se está manteniendo a un nivel que -en estos momentos- es el que requiere la operación. Las dos partes tienen conocimiento de todo y seguimos poniendo las cartas encima de la mesa para que todos estemos satisfechos. Leo está de merecidas vacaciones, disfrutando tras la Copa América y ser campeón y ahora toca hacer el mejor contrato para las dos partes", sentenció sobre el '10' blaugrana.

SOBRE DEPAY: "NECESITAMOS ESTE TIPO DE JUGADORES"

Sobre Depay, el supuesto protagonista de este jueves en Can Barça, el máximo responsable blaugrana dijo que se trata de un jugador "con mucha personalidad dentro y fuera del campo". "Pienso que necesitamos este tipo de jugadores para afrontar con más fuerza y personalidad los retos del primer equipo".

"Hubo muy buena voluntad de las dos partes y nos gustan los jugadores que quieren venir al Barça. Y nosotros también tenemos el deseo y la voluntad de que Memphis formara parte del equipo. Hoy es un gran día para el Barça porque incorporamos a un gran jugador, un hombre bien educado con valores y principios. Estamos convencidos de que dará muchas alegrías al Barça. Su cláusula es de 500 millones. Bienvenido, estamos a tu disposición para todo lo que necesites", le dijo Laporta.

Por último, preguntado por Pjanic y Umtiti, el presidente culé fue claro. "Nosotros respetamos a nuestros jugadores porque es lo mejor que tenemos en este club. Cuando hablamos con ellos lo hacemos desde la honestidad y de forma directa. Son dos jugadores que han tenido poco protagonismo la pasada temporada pero que han trabajado muy bien en esta pretemporada. Ayer vimos su implicación ante el Nàstic y esperamos que si tenemos algunas reticencias sobre cómo puedan afrontar la temporada, se lo diremos directamente", finalizó.