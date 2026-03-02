Laporta, Font y Ciria pasarían el corte de candidatos tras presentar 8.171, 5.100 y 2.844 firmas

El precandidato Víctor Font, con compañeros de la plataforma Nosaltres, presenta las firmas para las elecciones del FC Barcelona - NOSALTRES

BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los precandidatos a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta, Víctor Font y Marc Ciria serían, a falta de la validación oficial por parte del club, los tres aspirantes que superarían el mínimo de 2.337 firmas válidas exigidas para ser proclamados candidatos a la presidencia del FC Barcelona, después de presentar este lunes 8.171, más de 5.100 y 2.844 apoyos, respectivamente, en la jornada de entrega celebrada en el Auditori 1899.

El expresidente Laporta, que en enero de 2021 reunió 10.257 firmas antes de ganar aquellas elecciones, ha encabezado la clasificación provisional con 8.171 papeletas y ha llegado al Auditori 1899 a bordo de su autobús de campaña. "Hemos venido a entregar las firmas de apoyo de socios y socias. Hemos conseguido 8.171 firmas y, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos los socios y socias que nos han dado su apoyo en forma de firma", ha afirmado.

El último dirigente ha rechazado que la cifra, inferior a la de 2021, suponga una pérdida de confianza. "En ningún caso lo interpreto como una pérdida de confianza. Hay una obra de gobierno. Recoger firmas nunca es sencillo y estas las valoramos mucho, quizá más que en 2021, porque entonces veníamos de un momento de cambio y con el club en una situación muy complicada. Ahora el club está bien, ha recuperado la economía", ha defendido.

Víctor Font ha sido el primero en comparecer y ha entregado más de 5.100 firmas, por encima de las 4.713 que presentó en 2021 y más del doble de las necesarias. Recibido al grito de "¡president, president!" por miembros de su equipo, ha proclamado que "hoy empieza el cambio".

"Hay partido. La fase previa era la recogida de firmas y la hemos jugado muy bien. Pero ahora toca jugar el partido. Es cuando los socios deben decidir con su voto", ha señalado, insistiendo en que estas elecciones son "el momento del plebiscito entre el Barça del pasado y el Barça del futuro".

Marc Ciria, tercero en número de apoyos con 2.844 firmas, también superaría el corte de 2.337. Aunque le correspondía acudir a las 16.00 horas por orden alfabético, ha comparecido cerca de las 20.00 horas tras solicitar más tiempo para completar la recogida.

"El Barça necesita un cambio de modelo. No creo en los plebiscitos, creo en los proyectos y en la diversidad. Nosotros creemos que este es el mejor proyecto. Lo hemos presentado en positivo. Tenemos una responsabilidad como socios", ha manifestado.

Ciria se ha mostrado confiado en superar la validación. "El margen es más que suficiente. Tenemos la creencia de que pasaremos el corte. Estamos sentados en la mesa principal y ahora lo que tenemos que hacer es ganar. Sin voz y sin visibilidad ya estamos cambiando las cosas. Por eso el Barça nos necesita", ha afirmado.

Además, ha defendido que su propuesta va más allá de la recogida de apoyos. "Emocionados. No hemos entrado en trincheras ni gritos. Hemos hecho un proyecto para que el Barça vuelva a ser lo que nunca debería haber dejado de ser. Tenemos que recuperar al Barça", ha añadido, mostrándose convencido de que pueden ganar las elecciones.

Por debajo del mínimo exigido se ha situado Xavier Vilajoana, que ha presentado 1.621 firmas, insuficientes para alcanzar las 2.337 necesarias, después de que en 2021 ya se quedara fuera con 1.834 firmas válidas.

Vilajoana ha admitido la dificultad del proceso. "El proceso de firmas es muy complejo. ¿Mi optimismo? Ningún equipo te dirá en el descanso que no puede remontar un partido. Ha habido tiempo, pero por A, por B, por C o por D, no ha podido ser", ha señalado, antes de reconocer que ahora mismo no tiene "ganas de pensar en nada relacionado con las elecciones".

Pese a ello, ha reiterado su llamamiento a la movilización para impulsar un "cambio de modelo y liderazgo" y ha pedido preservar el proceso electoral.

También han quedado lejos del corte Daniel Juan, con 84 firmas, y William Maddock, que no ha facilitado cifra y ha reconocido que no alcanza el mínimo. "Nos hemos presentado porque nos hacía ilusión participar en estas elecciones. Hemos presentado una propuesta de reforma estatutaria. Pero no llegamos. Apoyaremos a la candidatura de Víctor Font", ha indicado este último.

Al margen de los precandidatos, Joan Camprubí Montal, líder del movimiento 'Som un Clam', que finalmente no presentó candidatura, ha valorado la jornada en la red social X. "Hoy se ha demostrado que hay más apoyos por el cambio en el Barça (10.000) que por mantener la opaca y errática gestión de esta Junta Directiva (8.000). Los socios y socias merecen jugar el partido y ganarlo. Desde 'Som un Clam' hace tiempo que lo reclamamos y ahora más que nunca: es necesaria una candidatura unitaria para hacer posible el cambio", ha escrito.

BAILE DE CIFRAS

A la espera de la validación oficial por parte de la Junta Electoral, Laporta, Font y Ciria quedarían en disposición de ser proclamados candidatos para las elecciones del 15 de marzo, mientras que el resto de aspirantes no alcanzan, por ahora, el umbral de 2.337 firmas válidas requerido por los estatutos.

Si se sumaran las firmas de Víctor Font (más de 5.100) y Marc Ciria (2.844), el total se acercaría a las 8.171 de Joan Laporta, alcanzando alrededor de 7.944 apoyos combinados, mostrando que, en un escenario hipotético de pacto entre ambos, podrían igualar o incluso superar el respaldo del expresidente.

Si se sumaran las firmas de Víctor Font (más de 5.100), Marc Ciria (2.844) y Xavier Vilajoana (1.621), el total combinado superaría las 9.500, lo que, de traducirse directamente en votos el día electoral, se situaría por encima de las 8.171 firmas de Joan Laporta. Este escenario refleja que, en un hipotético frente común entre los tres precandidatos, podrían superar el respaldo individual del expresidente, planteando la posibilidad de un "todos contra Laporta" de cara al 15 de marzo.