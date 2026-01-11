Laporta: "El guion de la final ha sido fantástico"

Joan Laporta - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, calificó de "fantástico" el guion de la final de la Supercopa de España después de vencer (3-2) al Real Madrid en Yeda, igual que destacó la entrada al final y para levantar el título de Ronald Araújo, ejemplos de que son "una gran familia".

"Muy contento, hemos dado una alegría muy grande a todos los culés. Tenemos un equipo que juega un fútbol espectacular, ha sido una gran final, además son muy generosos. Decimos que somos como una gran familia, y es así. Son jóvenes y hay esta combinación de casa y otras culturas y se ve el resultado", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El presidente azulgrana reconoció los nervios normales de una final. "Favorito en una final Barça-Madrid, aunque el Barça llegaba mejor, no hay favoritos. Hemos empezado bien, marcando, pero luego en tres minutos te empatan y complican. No hemos decaído. Hemos pasado nervios, pero es propio de una final. Tienes que pasar unos nervios para que merezca la pena. Me ha gustado el guion de la final, muy competida y muy interesante", apuntó.

Por otro lado, Laporta elogió el trabajo de Hansi Flick en busca de "revivir", "y un poco más", la temporada anterior. "De momento hemos empezado por la Supercopa que era muy importante", afirmó, antes de valorar la actuación de Raphinha.

"Ha metido dos goles, podía haber metido uno más. Raphinha siempre está ahí, marca la intensidad del partido. Tenemos un equipo muy conjuntado, juegan con espíritu de equipo, con un sistema muy trabajado. Me ha gustado también lo que se ha hecho con Araújo, su retorno, le he visto emocionado, se ha vuelto a sentir útil cuando nos hemos quedado con diez, el guion ha sido fantástico", dijo.

Por último, Laporta, que en la previa reconoció que las relaciones con el Real Madrid están "rotas totalmente", explicó la felicitación cordial de Florentino Pérez, presidente blanco, en el palco. "Nos hemos saludado al principio del partido y al final me ha dado la enhorabuena. Si hubiese sido al revés hubiese pasado lo mismo", zanjó.