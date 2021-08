Laporta: "Lo de Messi es una lástima pero era necesario"

"LaLiga nos alimentaba expectativas de que nos permitiría un margen salarial para que cabiera Messi"

Rebaja salarial: "Jordi Alba tiene razón, entiendo a los jugadores y llegaremos a un acuerdo"

BARCELONA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado estar "triste" por la salida de Leo Messi, una "lástima" necesaria para paliar la "dramática" situación económica del club, y ha añadido que su relación con el argentino sigue siendo de "estima", mientras que ha dado la razón a Jordi Alba en cuanto a la adecuación salarial de los capitanes y la plantilla.

"Lo he vivido como todos los barcelonistas. Lo veo allí y hubiera preferido verle continuar aquí, aunque hemos tomado la decisión correcta porque insisto que la institución está por encima de todo, de cualquier jugador, entrenador o presidente. Hubiéramos puesto en riesgo el club. Lo de Messi es una lástima pero era necesario", comentó en rueda de prensa.

Laporta aseguró que tiene, como los barcelonistas, un "agradecimiento eterno" a Messi. "Ha sido una historia de amor entre Messi y Barça que ha durado muchos años y ha sido muy exitosa. Al final, tristemente, se ha ido deteriorando (por la no consecución de objetivos deportivos). Es ley de vida, hemos adelantado el 'post Messi' dos años, porque era lo que estaba pactado. Pero Messi es el mejor del mundo y tiene sus aspiraciones, y ofertas, como se ha comprobado", reconoció.

"Nuestra voluntad era que se quedara y el club hizo todo lo posible dentro de sus posibilidades. Tengo la sensación de que se ha hecho lo que se debía. Si pienso en él, le deseo lo mejor y también le he visto feliz. Deja sensaciones contradictorias, le deseo lo mejor y me gusta verle feliz, lo merecen él y su familia. Quizá seremos rivales, y tendremos que encajarlo. Nuestra motivación es máxima y se ha visto en el equipo, que está fuerte y comprometido", alegó.

"¿La frialdad de la relación con Messi? No salió lo que teníamos pensado y hay un disgusto mutuo comprensible porque no terminó como queríamos. Le sigo teniendo la misma estima que le tenía. Ha sido una lástima que no acabara como queríamos", se sinceró.

Por otro lado, dio más detalles de la negociación con LaLiga para poder inscribir a Messi. "Si estábamos convencidos que podíamos renovar a Messi es porque no conocíamos los números del club como los conocemos ahora. Veíamos opciones vendiendo jugadores y reduciendo salarios. LaLiga nos alimentaba expectativas de que nos permitiría un margen salarial para que cabiera Messi, pero no nos decía a cambio de qué. Y cuando lo conocimos no podíamos aceptarlo", señaló, en referencia al acuerdo con CVC que el club no ha suscrito.

Tras la marcha de Messi, hizo un "llamamiento para estar unidos". "Las expectativas a medio y largo plazo son muy buenas. Para que la nueva era sea exitosa solo lo podemos lograr con compromiso y ganas de trabajar. Me ha gustado mucho la reacción del vestuario, ha sido una respuesta muy barcelonista, comprometida, con motivación y ganas de demostrar que son muy buenos. Lo sabemos por los capitanes, que lucharán hasta el final para que la temporada sea muy exitosa", manifestó.

En respuesta a uno de los capitanes, Jordi Alba, quien habló tras la victoria de este domingo ante la Real Sociedad sobre que se habían dicho mentiras en su caso, sobre su falsa negativa a bajarse el sueldo como sí ha hecho Gerard Piqué, Laporta fue claro; hay intención de hacerlo.

"Estamos satisfechos, hemos resultado con Piqué esta cuestión y le agradezco la predisposición. Hay jugadores como Piqué que quieren al Barça por encima de todo, y ha hecho un acto muy loable que no hacen todos; reducirse el salario. Esperamos que otros capitanes actúen en la línea de Piqué, las negociaciones van bien y se están comportando bien", auguró.

"Jordi tiene razón, contactamos en marzo con su agente, en una comida, y recibieron la carta en julio. Entiendo a los jugadores, que se les pide un segundo esfuerzo tras una adecuación salarial. Han ido viendo una serie de situaciones, y han llegado a la conclusión de que esto está en una situación dramática. Tanto Jordi Alba como Sergio Busquets o Sergi Roberto se están portando muy bien y llegaremos a un acuerdo al que las dos partes queremos llegar. Seguro que lo reconoceremos, ese esfuerzo", aseguró el mandatario.

Pese a ello, no todos se bajarán directamente el sueldo. "El gesto de Piqué es extraordinario. Con los otros se contempla un aplazamiento o una supresión de los bonos por títulos. Se están buscando soluciones y se está viendo buena predisposición. La idea es reestructurarlo en toda la plantilla. No gusta a nadie rebajarse el salario. En 2019/20 sí hubo una reducción salarial, ahora se les pide una nueva reducción y la primera reacción es de sorpresa", reconoció.