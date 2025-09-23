Laporta, "orgulloso" de los premios del Barça en la gala del Balón de Oro: "Nos motivan para seguir ganando"

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se mostró este lunes "muy feliz y orgulloso" por los reconocimientos obtenidos por el club en la gala del Balón de Oro 2025 celebrada en el Théâtre du Châtelet de París, donde Aitana Bonmatí conquistó su tercer Balón de Oro femenino consecutivo y Lamine Yamal --segundo en el Balón de Oro masculino-- y Vicky López recibieron los trofeos Kopa como mejores jugadores jóvenes.

"Creaba cierta expectación y estoy muy feliz de haber venido. Como siempre, cuando sales y recibes estos reconocimientos, te emocionan. Lamine ya tiene dos trofeos Kopa, algo que no tiene nadie, y estoy convencido de que le motivarán para conseguir su gran objetivo, que es el Balón de Oro", señaló Laporta a los medios desplazados.

El dirigente blaugrana reconoció que hubo "muchos nervios" en el auditorio durante la pugna por el galardón entre Lamine Yamal y el finalmente ganador Ousmane Dembélé, con gran presencia de aficionados del Paris Saint-Germain. "Forma parte de la pasión que arrastra el fútbol. Nosotros venimos aquí a ganar, pero si no se logra, también es un orgullo estar nominados y competir con los mejores", afirmó.

Laporta también destacó el reconocimiento a Vicky López como mejor jugadora joven. "Estoy muy contento en general, muy orgulloso de los jugadores y del Barça, porque tenemos este reconocimiento internacional. Hemos venido con una delegación representativa del club y ahora volveremos a casa más motivados que nunca para regresar y ganar más premios", subrayó.