Laporta recibe el alta y abandona el hospital tras superar una arritmia

Archivo - April 25, 2026, Getafe, Spain: FC Barcelona's President-elec Joan Laporta during La Liga match. April 25, 2026. - Europa Press/Contacto/Acero - Archivo

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha recibido este viernes el alta médica y ha abandonado el Hospital de Barcelona, donde permanecía ingresado desde que le fue detectada una arritmia cardíaca la semana pasada, revertida por los médicos.

"¡Ya me han dado de alta! ¡A casa! Reitero mis agradecimientos a todos los médicos, enfermeros y enfermeras de los diferentes servicios del Hospital de Barcelona como Urgencias, UCI, Laboratorio, Anestesiología, Cardiología, Radiología, Endoscopia y otros, además de todo el personal sanitario, auxiliares y del personal de limpieza", señaló en su cuenta oficial de la red social Instagram.

El pasado martes, el máximo mandatario del club azulgrana desvelaba que los médicos habían conseguido revertirle una arritmia que le mantenía ingresado y que no viajaría con el equipo a Inglaterra, donde el conjunto de Hansi Flick realiza su 'stage' de pretemporada.

Además, Laporta tuvo un "agradecimiento especial" para las doctoras Calizaya, Romera y Arbesú por "la atención médica y humana" que me habían dispensado, y especialmente al doctor Xavier Sanz "excelente internista y que es nuestro referente cuando tenemos problemas de salud en el FC Barcelona".

"Gracias también a la doctora Paula Saludes, directora médica del Hospital de Barcelona por estar pendiente y enterada de todo y por informarnos puntualmente de todo lo que realizará el hospital en referencia al caso en concreto y con la confidencialidad requerida en estos casos. La organización del Hospital de Barcelona y el trato médico y humano son modélicos", destacó.

"Por último, aprovecho para poner en valor el acuerdo de patrocinio que hemos renovado entre el FC Barcelona y Assistència Sanitària como socio médico oficial del club, que garantiza la mejor calidad y excelencia médica para todos nuestros jugadores y jugadoras profesionales", finalizó.