Laporta: "Todo es falso, hay un interés en perjudicar: difama que algo queda"

Joan Laporta attends the press conference during the presentation of his candidacy for the presidency of FC Barcelona with the ‘Defensem el Barça’ platform at Sede ‘Defensem el Barça’ on February 17, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del FC Barcelona Joan Laporta calificó como falsas las acusaciones de presunto cobro de comisiones ilegales en el extranjero por parte de él y algunos miembros de su junta directiva, y denunció ser objeto de una campaña de desprestigio para perjudicarle en la carrera de la reelección en los comicios del próximo 15 de marzo.

"Todo esto es absolutamente falso. Ya nos ha pasado otras veces. Es pesado. Esto lleva tiempo e irá alargándose en el tiempo, a no ser que la Audiencia no admita esta denuncia. Ya sé de qué va esto. Es una estrategia judicial y mediática para perjudicar mis intereses y lo que electoralmente represento. Todo es falso. Hacen un sofrito y montan una historia que no es verdad", dijo en declaraciones a Catalunya Radio que recoge Europa Press.

Así respondió Joan Laporta después de que El Periódico publicara este lunes que un socio del FC Barcelona presentó el pasado viernes ante la Audiencia Nacional una denuncia contra Laporta, el presidente en funciones Rafael Yuste; la exvicepresidenta institucional y responsable de la gestión del Espai Barça, Maria Elena Fort; y, entre otros, Eduard Romeu, exvicepresidente económico, por el presunto cobro de "comisiones indebidas" a través de sociedades en España, Chipre, Dubai, Croacia y Estonia.

A juicio de Laporta, existe un "interés en perjudicar". "No podemos presentar a la luz pública según qué contratos. La transparencia tiene unos límites, que son la estrategia del club. Si salen documentos, pueden perjudicar la estrategia del club y también hay cláusulas de confidencialidad", justificó.

El abogado dijo desconocer los detalles de la denuncia presentada por el socio azulgrana, que fue tildada de "falsa" e "inverosímil" por el club en un comunicado, y aseguró que "todo está hecho con la voluntad de perjudicar y calumniar".

"Estas calumnias serán debidamente respondidas. Es propio de esta estrategia que hace tiempo que difama y alguna cosa queda, en la línea de perjudicarnos, tanto a mi candidatura como a mí personalmente. Hace tiempo que están intentando esto, por perjudicar y por ensuciar este proceso electoral y al Barça", denunció el expresidente.