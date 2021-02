Laporta ve "triste" que se haya "faltado al respeto" al Barça desde la Gestora o el PSG

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta ha criticado que se esté "faltando al respeto" al club blaugrana tanto desde dentro, desde una Comisión Gestora a la que achaca una mala planificación electoral y el poner demasiado tarde las urnas, como desde fuera, desde el Paris Saint-Germain, por hablar en público de fichar a un Leo Messi al que confía en retener.

"No se respeta al Barça, entre la Gestora y los que toman decisiones en estas elecciones del Barça no se está respetando a la entidad, y es triste comprobarlo. Llevamos mucho tiempo en este proceso, el Barça necesita con urgencia un presidente y Junta Directiva para tomar decisiones urgentes. Que no se hayan buscado soluciones inmediatas, me hace pensar que no se está respetando al Barça y que la Gestora se toma este tema de una forma que no corresponde. Ellos sabrán por qué lo hacen", lamentó en rueda de prensa.

Una situación de letargo electoral que provoca, según Laporta, situaciones como que el PSG y su director deportivo Leonardo hablen abiertamente de hacer una oferta a Leo Messi. "Cualquier jugador libre podría estar negociando su futuro inmediato, y el Barça sigue sin presidente porque no se ha puesto una nueva fecha a otra que ya era tarde. También es una falta de respeto al Barça, porque el PSG se permite desestabilizar al Barça diciendo públicamente que va a fichar a Messi. Pido respeto y que el PSG se abstenga de decir que quiere a Messi, está fuera de lugar", criticó.

"Entendería cualquier respuesta de Messi, debe conocer la situación del club. Todo se va retrasando y es más difícil hacerle una propuesta contundente", comunicó sobre la posibilidad de convencer al jugador de renovar por un Barça que está en una muy mala situación financiera.

"El club está en una situación de máxima dificultad económica y requiere soluciones urgentes, y es uno de los pilares de nuestra candidatura. Animamos a todos los socios y socias que vayan a votar, si puede ser presencialmente. Se podrá usar el certificado de autor responsabilidad del Govern, si se acepta ir a mítines electorales, creemos que se podrá votar con ese certificado", apuntó con ironía hacia el Govern, tras permitir ir a encuentros electorales políticos pero no desplazarse y saltarse el confinamiento municipal para votar en los comicios blaugranas.

Para Laporta, no es necesario "regalar dinero" a rivales, como el Manchester City, y reitera que no es necesario fichar ahora al central Èric Garcia cuando, en verano, llegaría gratis. Un rechazo firme a la propuesta de Víctor Font, quien asegura haber hablado con el City y el jugador para un posible fichaje, ahora, por 3 millones de euros más variables a pagar el siguiente curso.

"Me mantengo en la posición que tenía cuando se planteó esta posibilidad en la Gestora. Los candidatos no tenemos la potestad de atribuir a la Gestora funciones que no tienen. Nos tenemos que mantener aquí. En junio quedaría libre y vendría gratis, me cuesta entender por qué tendríamos que regalar dinero a un club competidor nuestro", manifestó.

"Siempre se habló de unas cantidades que ahora parecen ser otras, pero es pagar un dinero que no pagaríamos en junio. No entendería que la Gestora se atribuyera el negociar un salario o de pagar un dinero ahora que en junio no se tendría que pagar. Y menos en la situación económica de la entidad, de máxima preocupación", ahondó.

Por otro lado, celebró, aunque tardía, tener ya fecha electoral. "Volvemos a tener fecha para las elecciones. Nuestra candidatura acata esta fecha. Pensamos que son las elecciones más importantes de la historia del club y deben ser las más transparentes. Se incorpora una nueva posibilidad de voto, el voto por correo, y espero que esté bien organizado. Sí hemos pedido a la Gestora que nos informe detalladamente en cuanto a las garantías de trazabilidad de la custodia del voto", pidió a la Gestora.